https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/vikulov-o-vaktsinatsii-detey-ot-covid-19-ne-pogolovno-no-uyazvimye-dolzhny-byt-zaschischeny--1038375933.html
Викулов о вакцинации детей от Covid-19: не поголовно, но уязвимые должны быть защищены
Викулов о вакцинации детей от Covid-19: не поголовно, но уязвимые должны быть защищены
Российский инфекционист Георгий Викулов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о необходимости вакцинирования детей от коронавирусной инфекции. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T10:44+0300
2022-03-29T10:44+0300
2022-03-29T10:54+0300
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Викулов о вакцинации детей от Covid-19: не поголовно, но уязвимые должны быть защищены
Викулов о вакцинации детей от Covid-19: не поголовно, но уязвимые должны быть защищены
19 марта директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины "Спутник М" начнется примерно через две недели. То есть до этого момента остаются уже считанные дни. Инфекционист Викулов, рассказывая о необходимости вакцинации детей отметил, что пандемия не закончилась, несмотря на то, что есть улучшение эпидемиологической ситуации и положительная динамика. "По-прежнему людей госпитализируют. Несмотря на то, что штамм омикрон вызывает чаще всего малосимптомное течение, около пяти процентов людей имеют тяжелое течение. Среди пациентов, которых госпитализируют, есть дети и подростки групп высоко риска. Есть дети из группы высокого риска, которые могут тяжело болеть и имеют последствия коронавирусной инфекции", – рассказал Викулов. Врач отметил, что необходимость вакцинации доказана многократно в различных частях света."Вакцинация – это, по сути, защита общества. Разве дети не относятся к обществу? Или мы должны провести эксперимент, переживут ли дети, сколько детей должно погибнуть или тяжело заболеть, чтобы доказать, что это работает? Во всей развитых странах, включая Израиль, Сингапур, страны Европы, США, уже проводится вакцинация детей старших возрастных групп. У младших возрастных групп очень сложно провести клинические исследования, на это требуется больше времени. Что касается безопасности, то есть научные факты, а есть высказывания, которые не на чем не основаны. Мы не говорим о том, что должна быть поголовная вакцинация детей, но уязвимые группы должны быть защищены", – считает инфекционист. Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность. В конце января центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет.
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Викулов о вакцинации детей от Covid-19: не поголовно, но уязвимые должны быть защищены
10:44 29.03.2022 (обновлено: 10:54 29.03.2022)
Российский инфекционист Георгий Викулов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о необходимости вакцинирования детей от коронавирусной инфекции.
19 марта директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины "Спутник М" начнется примерно через две недели. То есть до этого момента остаются уже считанные дни.
Инфекционист Викулов, рассказывая о необходимости вакцинации детей отметил, что пандемия не закончилась, несмотря на то, что есть улучшение эпидемиологической ситуации и положительная динамика.
"По-прежнему людей госпитализируют. Несмотря на то, что штамм омикрон вызывает чаще всего малосимптомное течение, около пяти процентов людей имеют тяжелое течение. Среди пациентов, которых госпитализируют, есть дети и подростки групп высоко риска. Есть дети из группы высокого риска, которые могут тяжело болеть и имеют последствия коронавирусной инфекции", – рассказал Викулов.
Врач отметил, что необходимость вакцинации доказана многократно в различных частях света.
"Вакцинация – это, по сути, защита общества. Разве дети не относятся к обществу? Или мы должны провести эксперимент, переживут ли дети, сколько детей должно погибнуть или тяжело заболеть, чтобы доказать, что это работает? Во всей развитых странах, включая Израиль, Сингапур, страны Европы, США, уже проводится вакцинация детей старших возрастных групп. У младших возрастных групп очень сложно провести клинические исследования, на это требуется больше времени. Что касается безопасности, то есть научные факты, а есть высказывания, которые не на чем не основаны. Мы не говорим о том, что должна быть поголовная вакцинация детей, но уязвимые группы должны быть защищены", – считает инфекционист.
Минздрав России
ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М
" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность. В конце января центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет.