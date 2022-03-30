https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/ataev-rasskazal-pochemu-provokatsiya-so-storony-gruzii-v-otnoshenii-abkhazii-nerealna--1038395598.html

Атаев рассказал, почему провокация со стороны Грузии в отношении Абхазии нереальна

Атаев рассказал, почему провокация со стороны Грузии в отношении Абхазии нереальна

Может ли ситуация на Украине и Нагорном Карабахе отразиться на Абхазии, о роли Турции в российско-украинских переговорах и о том, какую позицию примет Китай, в... 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T14:02+0300

2022-03-30T14:02+0300

2022-03-30T15:58+0300

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Атаев рассказал, почему провокация со стороны Грузии в отношении Абхазии нереальна Атаев рассказал, почему провокация со стороны Грузии в отношении Абхазии нереальна

В ночь на 9 марта было зафиксировано обострение ситуации в Нагорном Карабахе, в частности, были попытки азербайджанской стороны войти в зону ответственности российского миротворческого контингента и установить контроль над некоторыми населенными пунктами в Карабахе. По мнению политолога Артура Атаева, в Нагорном Карабахе ситуация напряженная, где стороны могут спровоцировать не менее глобальный конфликт, чем на Украине."Зона политического и военно-экономического дискомфорта имеет тенденцию к расширению. Очень трудно говорить пока, какой замысел есть у сторон. Явно, ни одна сторона не осталась удовлетворенной. Небольшой внешний, со с стороны Грузии, Турции, шаг в форме элементарного заявления политического, военного шага может спровоцировать не менее глобальный конфликт, чем на Украине. Здесь есть четкие интересны такой сильной державы, члена НАТО, как Турция, и мы обращаем внимание на заявление политического руководства Ирана о том, что в случае эскалации Иран не останется пассивной стороной конфликта. Это уже совершенно другой уровень. Если будут вовлечены Иран и Турция, они будут вовлечены по разные стороны, то России не может остаться стороной наблюдения, тем более там миротворцы. А если не будет Россия стороной наблюдения, то не будет стороной наблюдения и Абхазии, и Южная Осетия. Так или иначе Абхазия как государство, которое укрепляет свою государственность, она будет вовлечена. Эксперты и политическое руководство Абхазии должны принимать превентивные меры. Должна быть абхазская миротворческая миссия в Абхазии, пусть на уровне заявлений пока", – сказал политолог.Политолог высказался и возможной провокации со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии."Провокация нереальна, потому что нет такого маньяка в политическом руководстве Грузии, как Саакашвили, а это очень существенный вопрос. Во-вторых, экономически и в военном плане Грузия после 2008 года еще не оправилась, в отличие от усилившихся Абхазии и Южной Осетии. Грузия не готова воевать на два фронта, никак", – сказал Атаев.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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