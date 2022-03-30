https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/fsb-rossii-zaderzhala-60-storonnikov-ukrainskoy-gruppirovki-mku-1038399327.html

ФСБ России задержала 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."

ФСБ России задержала 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."

Украинская неонацистская молодежная группировка "М.К.У." создана под контролем украинских спецслужб. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T13:28+0300

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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Российские спецслужбы задержали 60 сторонников украинской националистической организации "М.К.У." в 23 регионах России, сообщила ФСБ.Операцию проводили совместно с МВД и Следственным комитетом. Силовики изъяли у задержанных охотничье оружие и боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие. У них нашли переписку с Красновым, фото- и видеозаписи акций "прямого действия", инструкции по их проведению и вербовке.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ сообщила в марте 2021 года. Тогда 13 неонацистов выявили в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого экстремистов из сообщества неоднократно ловили по всей территории страны, включая Подмосковье, Анапу и Читу.В декабре 2021 года ФСБ задержала в разных городах сразу 106 сторонников "М.К.У." . Самого Краснова по обвинению в убийстве двух и более лиц заочно арестовал Басманный суд.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/kuda-plyvut-ukrainskie-miny-1038390454.html

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