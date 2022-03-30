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ФСБ России задержала 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."
ФСБ России задержала 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."
Украинская неонацистская молодежная группировка "М.К.У." создана под контролем украинских спецслужб. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Российские спецслужбы задержали 60 сторонников украинской националистической организации "М.К.У." в 23 регионах России, сообщила ФСБ.Операцию проводили совместно с МВД и Следственным комитетом. Силовики изъяли у задержанных охотничье оружие и боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие. У них нашли переписку с Красновым, фото- и видеозаписи акций "прямого действия", инструкции по их проведению и вербовке.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ сообщила в марте 2021 года. Тогда 13 неонацистов выявили в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого экстремистов из сообщества неоднократно ловили по всей территории страны, включая Подмосковье, Анапу и Читу.В декабре 2021 года ФСБ задержала в разных городах сразу 106 сторонников "М.К.У." . Самого Краснова по обвинению в убийстве двух и более лиц заочно арестовал Басманный суд.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/kuda-plyvut-ukrainskie-miny-1038390454.html
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фсб, украина, россия

ФСБ России задержала 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."

13:28 30.03.2022 (обновлено: 14:31 30.03.2022)
© Foto / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
ФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2022
© Foto / ЦОС ФСБ РФ
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Украинская неонацистская молодежная группировка "М.К.У." создана под контролем украинских спецслужб.
СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Российские спецслужбы задержали 60 сторонников украинской националистической организации "М.К.У." в 23 регионах России, сообщила ФСБ.
Операцию проводили совместно с МВД и Следственным комитетом.
Отмечается, что украинская неонацистская молодежная группировка "М.К.У." создана под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России.
Силовики изъяли у задержанных охотничье оружие и боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие. У них нашли переписку с Красновым, фото- и видеозаписи акций "прямого действия", инструкции по их проведению и вербовке.
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Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ сообщила в марте 2021 года. Тогда 13 неонацистов выявили в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого экстремистов из сообщества неоднократно ловили по всей территории страны, включая Подмосковье, Анапу и Читу.
В декабре 2021 года ФСБ задержала в разных городах сразу 106 сторонников "М.К.У." . Самого Краснова по обвинению в убийстве двух и более лиц заочно арестовал Басманный суд.
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