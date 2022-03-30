https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/litva-vnesla-abkhaziyu-v-spisok-vrazhdebnykh-territoriy-1038405468.html

Литва внесла Абхазию в список враждебных территорий

Литва внесла Абхазию в список враждебных территорий

Список будет действовать, пока в Литве введено чрезвычайное положение, а также в иных подобных случаях, установленных правительством. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Правительство Литвы утвердило список враждебных государств и территорий, в который включила в том числе Абхазию, пишет Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики. На основании списка можно будет исключать компании, относящиеся к этим государствам, из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры.

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литва, россия, санкции, политика