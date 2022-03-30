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Литва внесла Абхазию в список враждебных территорий
Литва внесла Абхазию в список враждебных территорий
Список будет действовать, пока в Литве введено чрезвычайное положение, а также в иных подобных случаях, установленных правительством. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T18:05+0300
2022-03-30T18:05+0300
2022-03-30T18:10+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Правительство Литвы утвердило список враждебных государств и территорий, в который включила в том числе Абхазию, пишет Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики. На основании списка можно будет исключать компании, относящиеся к этим государствам, из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры.
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литва, россия, санкции, политика
Литва внесла Абхазию в список враждебных территорий
18:05 30.03.2022 (обновлено: 18:10 30.03.2022)
Список будет действовать, пока в Литве введено чрезвычайное положение, а также в иных подобных случаях, установленных правительством.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik.
Правительство Литвы утвердило список враждебных государств и территорий, в который включила в том числе Абхазию, пишет
Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.
Отмечается, что в список враждебных государств вошли Россия, Белоруссия, Крым, "неподконтрольная молдавскому правительству территория Приднестровья и неподконтрольные правительству Грузии территории Абхазии и Южной Осетии".
На основании списка можно будет исключать компании, относящиеся к этим государствам, из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры.