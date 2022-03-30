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Носович: любой фейк на Украине против России признается истиной
Носович: любой фейк на Украине против России признается истиной
Как быть с агрессивностью, которую проявляют оболваненные пропагандой украинцы, не понимающие целей и сути военной операции, как повлиять на их восприятие... 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T10:05+0300
2022-03-30T10:05+0300
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Носович об украинской пропаганде
Носович об украинской пропаганде
Украинцы, будучи выведенными из оболванивающего влияния русофобской пропаганды, могут стать вполне хорошими соседями для россиян и белорусов, уверен эксперт.По словам Носовича, понимание особого, текущего исторического момента придет к украинцам после обрушения всей системы тотальной укропропаганды, не допускающей какой-то иной точки зрения, но допускающей любую, выгодную ей тотальную ложь."Сейчас любой фейк признается на Украине истиной в высшей инстанции, если он направлен против России. В этой обстановке массового оболванивания совершенно не удивительно, что сегодня 90% украинцев считают, что они уже победили Россию, и что украинские танки скоро проедут по Красной площади", – отметил Носович Sputnik.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, аудио
Носович: любой фейк на Украине против России признается истиной
10:05 30.03.2022 (обновлено: 10:23 30.03.2022)
Как быть с агрессивностью, которую проявляют оболваненные пропагандой украинцы, не понимающие целей и сути военной операции, как повлиять на их восприятие действительности, в интервью Sputnik Беларусь рассуждает российский политический эксперт Александр Носович.
Украинцы, будучи выведенными из оболванивающего влияния русофобской пропаганды, могут стать вполне хорошими соседями для россиян и белорусов, уверен эксперт.
По словам Носовича, понимание особого, текущего исторического момента придет к украинцам после обрушения всей системы тотальной укропропаганды, не допускающей какой-то иной точки зрения, но допускающей любую, выгодную ей тотальную ложь.
"Сейчас любой фейк признается на Украине истиной в высшей инстанции, если он направлен против России. В этой обстановке массового оболванивания совершенно не удивительно, что сегодня 90% украинцев считают, что они уже победили Россию, и что украинские танки скоро проедут по Красной площади", – отметил Носович Sputnik.