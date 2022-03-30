https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/nosovich-lyuboy-feyk-na-ukraine-protiv-rossii-priznaetsya-istinoy-1038395262.html

Носович: любой фейк на Украине против России признается истиной

Носович: любой фейк на Украине против России признается истиной

Как быть с агрессивностью, которую проявляют оболваненные пропагандой украинцы, не понимающие целей и сути военной операции, как повлиять на их восприятие... 30.03.2022, Sputnik Абхазия

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Носович об украинской пропаганде Носович об украинской пропаганде

Украинцы, будучи выведенными из оболванивающего влияния русофобской пропаганды, могут стать вполне хорошими соседями для россиян и белорусов, уверен эксперт.По словам Носовича, понимание особого, текущего исторического момента придет к украинцам после обрушения всей системы тотальной укропропаганды, не допускающей какой-то иной точки зрения, но допускающей любую, выгодную ей тотальную ложь."Сейчас любой фейк признается на Украине истиной в высшей инстанции, если он направлен против России. В этой обстановке массового оболванивания совершенно не удивительно, что сегодня 90% украинцев считают, что они уже победили Россию, и что украинские танки скоро проедут по Красной площади", – отметил Носович Sputnik.

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