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Посредник: Джопуа о господдержке сельхозотрасли Абхазии
Посредник: Джопуа о господдержке сельхозотрасли Абхазии
Первый вице-премьер Абхазии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа о государственной поддержке крестьян. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T16:10+0300
2022-03-30T16:10+0300
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Посредник: Джопуа о господдержке сельхозотрасли Абхазии
Посредник: Джопуа о господдержке сельхозотрасли Абхазии
Кабинет министров страны в конце декабря прошлого года утвердил ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2022 год". На реализацию проектов выделено 100 миллионов рублей. По словам Беслана Джопуа, все темы развития сельского хозяйства в текущем году связаны с растениеводством, животноводством, рыбной отраслью, приобретением средств защиты растений. "Но в этом году в связи с тем, что есть проблемы из-за повышения цен на отдельные виды товаров, в том числе и стройматериалов, мы внесли некоторые коррективы. Видимо, проектов будет немного меньше. Как раз сегодня было первое заседание комиссии по реализации данной программы", – сообщил Джопуа. Желающих принять участие в государственном проекте очень много, отметил Джопуа. Также важная новость, которой поделился министр сельского хозяйства, касается поддержки крестьян при проведении весенних полевых работ. Решается вопрос о том, чтобы за счет государства компенсировать машинно-тракторным станциям расход на топливо до уровня прошлогодних цен, чтобы вспашка одного гектара земли составляла три тысячи рублей. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, сельское хозяйство, аудио
Посредник: Джопуа о господдержке сельхозотрасли Абхазии
16:10 30.03.2022 (обновлено: 16:40 30.03.2022)
Первый вице-премьер Абхазии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа о государственной поддержке крестьян.
Кабинет министров страны в конце декабря прошлого года утвердил ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2022 год". На реализацию проектов выделено 100 миллионов рублей.
По словам Беслана Джопуа, все темы развития сельского хозяйства в текущем году связаны с растениеводством, животноводством, рыбной отраслью, приобретением средств защиты растений.
"Но в этом году в связи с тем, что есть проблемы из-за повышения цен на отдельные виды товаров, в том числе и стройматериалов, мы внесли некоторые коррективы. Видимо, проектов будет немного меньше. Как раз сегодня было первое заседание комиссии по реализации данной программы", – сообщил Джопуа.
Желающих принять участие в государственном проекте очень много, отметил Джопуа.
Также важная новость, которой поделился министр сельского хозяйства, касается поддержки крестьян при проведении весенних полевых работ. Решается вопрос о том, чтобы за счет государства компенсировать машинно-тракторным станциям расход на топливо до уровня прошлогодних цен, чтобы вспашка одного гектара земли составляла три тысячи рублей.
Подробности слушайте в аудиофайле
.