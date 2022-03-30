https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/prirodnyy-faktor-kak-rossiyskie-uchenye-izuchayut-istoricheskie-pamyatniki-abkhazii-1038385722.html

Природный фактор: как российские ученые изучают исторические памятники Абхазии

Природный фактор: как российские ученые изучают исторические памятники Абхазии

Ученые из Российской академии наук приехали в Абхазию для изучения памятников историко-культурного наследия республики. В этот раз их интересует культурный... 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T10:45+0300

2022-03-30T10:45+0300

2022-03-30T10:48+0300

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О том, для чего изучать культурный ландшафт, и как природный фактор влияет на изучение древних городищ, читайте в материале Sputnik.SputnikУже несколько лет абхазские и российские ученые изучают историко-культурные объекты на территории Абхазии. В частности Меркулское городище, которое было обнаружено в ходе археологических разведок на территории восточной Абхазии в 2013 году. В центральной части памятника расположены руины одноапсидного храма-базилики. С южного и северного края хребта комплекс ограничивали оборонительные башни. Ежегодно на объекте находят различные артефакты, которые представляют интерес с точки зрения изучения истории республики. На последних раскопках, например, обнаружили древние пифосы.На этот раз ученые решили изучить территорию Абхазии с точки зрения культурного ландшафта, так как все исторические памятники вписаны в природу, и их расположение во многом обусловлено именно природными факторами.По словам главного научного сотрудника лаборатории гидрологии Института географии РАН, доктора географических наук Андрея Чапалыги, природа определяет развитие человека, поэтому очень важно реконструировать условие обитания – какими были климат, ландшафт, растительность, горы и море."Некоторые считают, что как стояло море, так и стоит. Ничего подобного. Все это менялось достаточно резко. Самым масштабным изменением по сравнению с современностью были условия 18-20 тысяч лет назад, когда во всем мире произошло великое оледенение, то есть глобальное похолодание и изменение климата. Как это отразилось конкретно на ландшафте и озеленении? Можно так сказать, температура и зимой, и летом стала ниже на 20 градусов. То есть представьте себе, если сейчас зимой у вас около 0, то было бы -20. Соответственно и летом. Не только температура, но менялась и влажность. Во время похолодания влажность меньше была. Соответственно это влияло на развитие человека. Ну и Черное море тоже не стояло на месте. 20 тысяч лет назад не только уровень Черного моря, но и самого мирового океана упал на более, чем 100 метров. А куда ушла вода? Вода ушла на формирование льдов", – отмечает ученый.Исследование моряМногое о жизни древних людей может сказать и море. Во-первых, сведения об уровне моря помогут определить, какие памятники были на побережье и где проходил понтийский лимес (система восточнопричерноморских римских укреплений - прим.).К тому же геологическое исследование моря позволит узнать, какими морскими обитателями питались древние люди. А все эти сведения помогут оценить экономические возможности данного социума."Например, если на суше произошла засуха, то получается, что человек должен голодать. А море кормит человека постоянно. Там живут моллюски, которыми можно питаться. Это устрицы, мидии, гребешки. Голод не грозил. Рыбу они тоже могли ловить, но в то время не было такой техники. А вот в некоторых раскопках мы видели раковины моллюсков. Мы можем сказать, какими моллюсками они питались", – отмечает Андрей Чапалыга.В рамках исследований ученые оценивают береговую линию в восточной и западной частях Абхазии."Мы в эту поездку попытались посмотреть часть береговых террас как в западной части Абхазии, так и в восточной части Абхазии, где, мы предполагаем, было нахождение одного из пунктов понтийского лимеса. То есть они там пока не найдены, но мы видим, что там существовал понтийский лимес. Косвенные факторы нам помогут искать. Может быть, здесь и был пункт понтийского лимеса. Но нам нужно оценить природные факторы в том числе, посмотреть реконструкцию, была ли лагуна, куда мог войти корабль, или нет, есть ли какие-то следы разрушений у береговой линии. Эти пункты в данном случае – памятники в районе Мюссерского мыса, мыса Бамбора, крепость Санта Томмазо в районе Кындыга и Тамышское поселение, которое, как мы знаем, существовало в бронзовый и ранний эллинистический период, а потом как-то в римские слои теряется. И вот оценить эти пункты мы постарались. Мы взяли природные образцы. В дальнейшем они будут более подробно обсуждаться", – подчеркнула Галина Требелева.Образцы исследуемых пород ученые отобрали для лабораторного изучения. После получения информации в Абхазии продолжатся плановые полевые исследования.

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ученые, религия, абхазия, православные храмы абхазии