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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/spetsoperatsiyu-na-ukraine-podderzhivayut-76-oproshennykh-rossiyan-1038401490.html
Спецоперацию на Украине поддерживают 76% опрошенных россиян
Спецоперацию на Украине поддерживают 76% опрошенных россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса об отношении россиян к специальной военной операции России в Украине. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T15:55+0300
2022-03-30T16:12+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Решение о проведении специальной военной операции России в Украине скорее поддерживают 76% граждан России, сообщается на сайте ВЦИОМ. Цели проведения спецоперации сформировались и не изменяются на протяжении трех последних недель. Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории – 42% опрошенных. Кроме того, считываются цели:Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/oni-vse-zdes-polyagut-chto-zhdet-ukrainskuyu-armiyu-v-donbasse-1038398058.html
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россия, украина, политика, опросы

Спецоперацию на Украине поддерживают 76% опрошенных россиян

15:55 30.03.2022 (обновлено: 16:12 30.03.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЦентральные районы Мариуполя
Центральные районы Мариуполя - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса об отношении россиян к специальной военной операции России в Украине.
СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Решение о проведении специальной военной операции России в Украине скорее поддерживают 76% граждан России, сообщается на сайте ВЦИОМ.
Эта цифра выросла на 11 процентов с начала мониторинга. Скорее не поддерживают операцию 15%, что на 10% меньше, чем 25 февраля. Еще 9% затруднились ответить.
Цели проведения спецоперации сформировались и не изменяются на протяжении трех последних недель.
Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории – 42% опрошенных. Кроме того, считываются цели:
изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов – 21%,
защитить население Донбасса,
о том, что цель специальной военной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили 4% опрошенных.
Жители пытаются очистить мусор в многоквартирном доме, в восточном районе Мариуполя - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
"Они все здесь полягут": что ждет украинскую армию в Донбассе
12:25
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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