https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/spetsoperatsiyu-na-ukraine-podderzhivayut-76-oproshennykh-rossiyan-1038401490.html

Спецоперацию на Украине поддерживают 76% опрошенных россиян

Спецоперацию на Украине поддерживают 76% опрошенных россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса об отношении россиян к специальной военной операции России в Украине. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T15:55+0300

2022-03-30T15:55+0300

2022-03-30T16:12+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

политика

опросы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1e/1038401308_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_3a0f09a3bc55faf1924a74b037b34bfd.jpg

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Решение о проведении специальной военной операции России в Украине скорее поддерживают 76% граждан России, сообщается на сайте ВЦИОМ. Цели проведения спецоперации сформировались и не изменяются на протяжении трех последних недель. Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории – 42% опрошенных. Кроме того, считываются цели:Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/oni-vse-zdes-polyagut-chto-zhdet-ukrainskuyu-armiyu-v-donbasse-1038398058.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, политика, опросы