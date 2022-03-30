https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/spetsoperatsiyu-na-ukraine-podderzhivayut-76-oproshennykh-rossiyan-1038401490.html
Спецоперацию на Украине поддерживают 76% опрошенных россиян
Спецоперацию на Украине поддерживают 76% опрошенных россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса об отношении россиян к специальной военной операции России в Украине. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T15:55+0300
2022-03-30T15:55+0300
2022-03-30T16:12+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Решение о проведении специальной военной операции России в Украине скорее поддерживают 76% граждан России, сообщается на сайте ВЦИОМ. Цели проведения спецоперации сформировались и не изменяются на протяжении трех последних недель. Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории – 42% опрошенных. Кроме того, считываются цели:Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/oni-vse-zdes-polyagut-chto-zhdet-ukrainskuyu-armiyu-v-donbasse-1038398058.html
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Спецоперацию на Украине поддерживают 76% опрошенных россиян
15:55 30.03.2022 (обновлено: 16:12 30.03.2022)
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса об отношении россиян к специальной военной операции России в Украине.
СУХУМ, 30 мар – Sputnik.
Решение о проведении специальной военной операции России в Украине скорее поддерживают 76% граждан России, сообщается на сайте
ВЦИОМ.
Эта цифра выросла на 11 процентов с начала мониторинга. Скорее не поддерживают операцию 15%, что на 10% меньше, чем 25 февраля. Еще 9% затруднились ответить.
Цели проведения спецоперации сформировались и не изменяются на протяжении трех последних недель.
Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории – 42% опрошенных. Кроме того, считываются цели:
изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов – 21%,
защитить население Донбасса,
о том, что цель специальной военной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили 4% опрошенных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.