https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/takie-obstoyatelstva-trebeleva-i-chepalyga-ob-abkhazo-rossiyskoy-arkheologicheskoy-ekspeditsii-1038396035.html

Такие обстоятельства: Требелева и Чепалыга об абхазо-российской археологической экспедиции

Такие обстоятельства: Требелева и Чепалыга об абхазо-российской археологической экспедиции

Российские ученые приехали изучать памятники историко-культурного наследия Абхазии. Работа будет вестись совместно с абхазскими коллегами. О том, что предстоит... 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T11:30+0300

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Такие обстоятельства: Требелева и Чепалыга Такие обстоятельства: Требелева и Чепалыга

Российские ученые приехали изучать памятники историко-культурного наследия Абхазии. Работа будет вестись совместно с абхазскими коллегами. О том, что предстоит сделать в рамках этой работы, в эфире радио Sputnik рассказали научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, руководитель Меркульской археологической экспедиции с российской стороны Галина Требелева и Андрей Чепалыга – главный научный сотрудник Института географии, доктор географических наук. Подробности слушайте в аудиофайле.

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