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Такие обстоятельства: Требелева и Чепалыга об абхазо-российской археологической экспедиции
Такие обстоятельства: Требелева и Чепалыга об абхазо-российской археологической экспедиции
Российские ученые приехали изучать памятники историко-культурного наследия Абхазии. Работа будет вестись совместно с абхазскими коллегами. О том, что предстоит... 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T11:30+0300
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Такие обстоятельства: Требелева и Чепалыга
Такие обстоятельства: Требелева и Чепалыга
Российские ученые приехали изучать памятники историко-культурного наследия Абхазии. Работа будет вестись совместно с абхазскими коллегами. О том, что предстоит сделать в рамках этой работы, в эфире радио Sputnik рассказали научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, руководитель Меркульской археологической экспедиции с российской стороны Галина Требелева и Андрей Чепалыга – главный научный сотрудник Института географии, доктор географических наук. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Требелева и Чепалыга об абхазо-российской археологической экспедиции
11:30 30.03.2022 (обновлено: 11:55 30.03.2022)
Российские ученые приехали изучать памятники историко-культурного наследия Абхазии. Работа будет вестись совместно с абхазскими коллегами. О том, что предстоит сделать в рамках этой работы, в эфире радио Sputnik рассказали научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, руководитель Меркульской археологической экспедиции с российской стороны Галина Требелева и Андрей Чепалыга – главный научный сотрудник Института географии, доктор географических наук.
Подробности слушайте в аудиофайле.