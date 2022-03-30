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Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Луганску
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Луганску
Обстрел был произведен в 5:25 из Северодонецка. О последствиях пока ничего не сообщается. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T08:45+0300
2022-03-30T08:45+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Украинские войска выпустили ракету из комплекса "Точка-У" по Луганску, заявило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в ходе ночного обстрела украинский снаряд частично разрушил многоэтажный дом."️В результате ночного обстрела зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в девятый этаж жилого дома по ул. Пинтера, 8 (мкр-н Текстильщик). Частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием. Информация о пострадавших уточняется", — написал он в Telegram-канале.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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днр, лнр, украина, россия
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Луганску
Обстрел был произведен в 5:25 из Северодонецка. О последствиях пока ничего не сообщается.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik.
Украинские войска выпустили ракету из комплекса "Точка-У" по Луганску, заявило
представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Кроме того, силовики обстреляли из танка населенный пункт Молочный, выпустив восемь 125-миллиметровых снарядов.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в ходе ночного обстрела украинский снаряд частично разрушил многоэтажный дом.
"️В результате ночного обстрела зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в девятый этаж жилого дома по ул. Пинтера, 8 (мкр-н Текстильщик). Частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием. Информация о пострадавших уточняется", — написал он в Telegram-канале.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".