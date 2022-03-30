https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/v-abkhazii-zafiksirovano-26-novykh-sluchaev-covid-19-1038409110.html
В Абхазии зафиксировано 26 новых случаев COVID-19
В Абхазии зафиксировано 26 новых случаев COVID-19
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53432 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 50540... 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T22:39+0300
2022-03-30T22:39+0300
2022-03-30T22:43+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 26 человек из 117 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 9 пациентов, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ - 4 пациента.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
В Абхазии зафиксировано 26 новых случаев COVID-19
22:39 30.03.2022 (обновлено: 22:43 30.03.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53432 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 50540 человек.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 26 человек из 117 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 9 пациентов, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ - 4 пациента.