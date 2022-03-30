https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/v-abkhazii-zafiksirovano-26-novykh-sluchaev-covid-19-1038409110.html

В Абхазии зафиксировано 26 новых случаев COVID-19

В Абхазии зафиксировано 26 новых случаев COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53432 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 50540... 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T22:39+0300

2022-03-30T22:39+0300

2022-03-30T22:43+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 26 человек из 117 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 9 пациентов, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ - 4 пациента.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия