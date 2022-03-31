https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/ansambl-narodnogo-tantsa-kavkaz-dal-kontsert-dlya-bezhentsev-iz-donbassa-1038423793.html

Ансамбль народного танца "Кавказ" дал концерт для беженцев из Донбасса

Ансамбль народного танца "Кавказ" дал концерт для беженцев из Донбасса

Концерт "Кавказа" в Государственной филармонии имени Рождена Гумба стал первым с начала пандемии COVID-19. 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T21:32+0300

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный ансамбль танца "Кавказ" имени Кандида Тарба провел концерт в Госфилармонии для беженцев, которые прибыли в Абхазию из Донбасса.Концерт вызвал большой интерес и местной публики, свободных мест в зале практически не было. "Кавказ" исполнил танцы, которые давно полюбились поклонникам этого вида искусства, были представлены "Абхазия праздничная", адыгский свадебный танец "Исламей", осетинский народный массовый танец "Симд", девичий лирический танец, аварский танец, танец с кинжалами и многие другие.После выступления артистов, зрители продолжительное время аплодировали, выражая свою благодарность.История создания полюбившегося зрителям ансамбля берет свое начало в 1990 году, коллектив с таким названием организовал Кандид Тарба в турецком городе Адапазар. В него входили представители абхазской диаспоры и братских народов Северного Кавказа.В 1991 году танцоры приехали в Абхазию на гастроли, а затем отправились в турне по Северному Кавказу. Отечественная война народа Абхазии разрушила планы гастролей ансамбля по Европе.Ансамбль был воссоздан в 1994 году по инициативе его художественного руководителя Кандида Тарба. По замыслу, в коллективе помимо абхазских танцоров должны выступать и другие представители кавказских народов.За время существования ансамбль успел побывать с гастролями во многих местах за пределами республиками и стать лауреатом международных фестивалей. В 2014 году "Кавказ" дал концерт в Донецке, в 2017 году выступил в Донецкой и Луганской народных республиках.В репертуаре ансамбля абхазские национальные танцы, старинный убыхский танец, осетинский танец "Симд", постановка "Исламей", аварский перепляс, девичий танец и различные вариации лезгинок и многие другие танцы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190604/Pod-kriki-bravo-abkhazskiy-ansambl-Kavkaz-vystupil-v-Moskve-1027535997.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190827/S-pesnyami-i-tantsami-Den-priznaniya-nezavisimosti-v-Sukhume-1028284416.html

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