https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/bolee-50-voennykh-obektov-ukrainy-porazheny-rossiyskoy-aviatsiey-za-noch-1038412881.html

Более 50 военных объектов Украины поражены российской авиацией за ночь

Более 50 военных объектов Украины поражены российской авиацией за ночь

Подразделения Вооруженных сил России, продолжая наступательные действия, продвинулись еще на шесть километров за сутки, уничтожив до 60 украинских... 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T10:40+0300

2022-03-31T10:40+0300

2022-03-31T10:50+0300

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Оперативно-тактической и беспилотной авиацией России поражены 52 военных объекта Украины за минувшую ночь, сообщает Минобороны.В числе уничтоженных объектов: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один "Бук-М1" в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники, уточнил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.Кроме того, вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске. Отмечается, что эти базы снабжали топливом украинскую группировку войск на Донбассе.Средствами противовоздушной обороны российских ВКС за сутки сбито в воздухе еще 18 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2" в районе Безымянное.Всего с начала проведения специальной военной операции потери украинской стороны составляют: 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/zapad-v-yarosti-rossiya-ispolzuet-tuman-voyny-1038410971.html

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