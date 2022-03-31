Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/bolee-50-voennykh-obektov-ukrainy-porazheny-rossiyskoy-aviatsiey-za-noch-1038412881.html
Более 50 военных объектов Украины поражены российской авиацией за ночь
Более 50 военных объектов Украины поражены российской авиацией за ночь
Подразделения Вооруженных сил России, продолжая наступательные действия, продвинулись еще на шесть километров за сутки, уничтожив до 60 украинских... 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T10:40+0300
2022-03-31T10:50+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
украина
россия
донбасс
министерство обороны рф
вооружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1f/1038412808_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_339c2c8f8801ab605200520b73f9d645.jpg
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Оперативно-тактической и беспилотной авиацией России поражены 52 военных объекта Украины за минувшую ночь, сообщает Минобороны.В числе уничтоженных объектов: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один "Бук-М1" в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники, уточнил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.Кроме того, вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске. Отмечается, что эти базы снабжали топливом украинскую группировку войск на Донбассе.Средствами противовоздушной обороны российских ВКС за сутки сбито в воздухе еще 18 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2" в районе Безымянное.Всего с начала проведения специальной военной операции потери украинской стороны составляют: 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/zapad-v-yarosti-rossiya-ispolzuet-tuman-voyny-1038410971.html
украина
россия
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1f/1038412808_243:0:1696:1090_1920x0_80_0_0_d59daed484ab076dfe819d47240000a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, украина, россия, донбасс, министерство обороны рф, вооружение

Более 50 военных объектов Украины поражены российской авиацией за ночь

10:40 31.03.2022 (обновлено: 10:50 31.03.2022)
© Foto / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУничтоженные позиции дивизиона ЗРК С-300 ВСУ
Уничтоженные позиции дивизиона ЗРК С-300 ВСУ - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2022
© Foto / Министерство обороны РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Подразделения Вооруженных сил России, продолжая наступательные действия, продвинулись еще на шесть километров за сутки, уничтожив до 60 украинских националистов.
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Оперативно-тактической и беспилотной авиацией России поражены 52 военных объекта Украины за минувшую ночь, сообщает Минобороны.
В числе уничтоженных объектов: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один "Бук-М1" в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники, уточнил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
Кроме того, вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске. Отмечается, что эти базы снабжали топливом украинскую группировку войск на Донбассе.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Запад в ярости: Россия использует "туман войны"
09:45
Средствами противовоздушной обороны российских ВКС за сутки сбито в воздухе еще 18 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2" в районе Безымянное.
Всего с начала проведения специальной военной операции потери украинской стороны составляют: 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0