https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/drozdenko-rossii-nuzhno-sobstvennoe-aviastroenie-i-zdes-u-nas-unikalnye-kompetentsii--1038356350.html

Дрозденко: России нужно собственное авиастроение и здесь у нас уникальные компетенции

Дрозденко: России нужно собственное авиастроение и здесь у нас уникальные компетенции

Заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik рассказал о ситуации в... 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T13:10+0300

2022-03-31T13:10+0300

2022-03-31T13:10+0300

радио

подкасты

авиация

сухумский аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1c/1038356279_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_a5fdb60e9fce57b1d330fb5a4dc0bc2e.jpg

Дрозденко: авиаотрасль России в режиме "тушения пожара", ищет пути выхода Дрозденко: авиаотрасль России в режиме "тушения пожара", ищет пути выхода

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа – с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.Санкции кардинально изменили все авиационное пространство и с точки зрения бизнес-понятий и политических понятий, они не очень нелегитимны, сказал Дрозденко в интервью радио Sputnik."Сейчас наши авиакомпании действуют в режиме ручного управления пытаясь вырулить сложившуюся ситуацию. Санкции с точки зрения бизнес-понятий и политических понятий, они не очень нелегитимны. Мы понимаем, что любой из коммерческих агентов, партнеров имеет право на расторжение договоров, когда посчитает нужным, но этим правом злоупотреблять нехорошо. Санкции носят одну цель, полностью убить нашу гражданскую авиацию и нанести решающий удар по гражданскому авиастроению. В этой ситуации виноваты мы сами. Потому что мы долгие годы доверяли эту невероятно важную стратегическую отрасль Западу, веря в их уговоры, что международное сотрудничество, та область, в которую не наносятся такого рода удары, но как мы видим, правил не существует", – сказал эксперт в беседе на радио.Наша авиаотрасль находится в режиме тушения пожара и ищет пути выхода из сложившегося кризиса, отметил Дрозденко."Нам придется развивать свое собственное авиастроение, и здесь у нас есть очень интересные ходы. Дело все в том, что мы обладаем уникальными компетенциями полного цикла авиадвигателестроения. Далеко не все страны этими компетенциями обладают. У нас хорошая конструкторская школа, и у нас есть производственные возможности. Естественно, сейчас все это ускорится, и Россия импорт заместит своими машинами", – сказал Дрозденко.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, авиация, сухумский аэропорт, аудио