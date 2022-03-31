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https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/dvizhenie-transporta-na-ulitse-gulia-v-sukhume-budet-ogranicheno-v-pyatnitsu-1038420648.html
Движение транспорта на улице Гулиа в Сухуме будет ограничено в пятницу
Движение транспорта на улице Гулиа в Сухуме будет ограничено в пятницу
Ремонт трех центральных улиц столицы Абхазии включает в себя замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование. 31.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В пятницу, 1 апреля, движения транспорта на улице Гулиа в Сухуме будет ограничено в связи с работами по укладке асфальта, сообщается на сайте столичной администрации. Асфальт проложат на участке от улицы Абазинская до улицы Генерала Дбар.Два дня назад было завершено асфальтирование улицы Абазинской от улицы Лакоба до проспекта Аиааира.Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинская – началось в 2020 году. Работы планировалось завершить еще до конца 2021 года, но из-за частых сбоев в энергоснабжении Очамчырского асфальтового завода, асфальтобетонная смесь оказалась ненадлежащего качества. Теперь ремонтники кладут новый асфальт.
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Движение транспорта на улице Гулиа в Сухуме будет ограничено в пятницу

17:35 31.03.2022
© Foto / Администрация города СухумПерекрыто движение автотранспорта на перекрестках улиц Гулиа-Абазинская, Гулиа-Воронова, Гулиа-Дбар.
Перекрыто движение автотранспорта на перекрестках улиц Гулиа-Абазинская, Гулиа-Воронова, Гулиа-Дбар. - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2022
© Foto / Администрация города Сухум
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Ремонт трех центральных улиц столицы Абхазии включает в себя замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В пятницу, 1 апреля, движения транспорта на улице Гулиа в Сухуме будет ограничено в связи с работами по укладке асфальта, сообщается на сайте столичной администрации.
Асфальт проложат на участке от улицы Абазинская до улицы Генерала Дбар.
Движение автотранспорта будет перекрыто на перекрестках улиц Гулиа-Абазинская, Гулиа-Воронова, Гулиа-Дбар.
Два дня назад было завершено асфальтирование улицы Абазинской от улицы Лакоба до проспекта Аиааира.
Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинская – началось в 2020 году. Работы планировалось завершить еще до конца 2021 года, но из-за частых сбоев в энергоснабжении Очамчырского асфальтового завода, асфальтобетонная смесь оказалась ненадлежащего качества. Теперь ремонтники кладут новый асфальт.
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