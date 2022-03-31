https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/glavnyy-chetverg-kantariya-o-musornoy-svalke-v-gale-i-o-vosstanovlenii-natsionalnosti-1038419042.html
"Главный четверг": Кантария о мусорной свалке в Гале и о восстановлении национальности
"Главный четверг": Кантария о мусорной свалке в Гале и о восстановлении национальности
Глава Галского районного Собрания Беслан Кантария рассказал в эфире радио Sputnik о ситуации с мусорной свалкой в районе, полномочиях депутатов и о своем... 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T17:37+0300
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"Главный четверг": Кантария о мусорной свалке в Гале, восстановлении национальности
"Главный четверг": Кантария о мусорной свалке в Гале, восстановлении национальности
В программе "Главный четверг" в эфире радио Sputnik говорим с главами городов и районов, а также руководителями районных Собраний о наиболее актуальных вопросах жизнедеятельности. С главой Галского районного Собрания Бесланом Кантария обсудили полномочия депутатов Собрания, о роли местного самоуправления в Абхазии, какие изменения нужны в законодательстве, чтобы была более эффективная работа на местах; ситуацию с мусорной свалкой в районе и тему предоставления гражданам Абхазии, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в республике, права на восстановление абхазской национальной принадлежности.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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"Главный четверг": Кантария о мусорной свалке в Гале и о восстановлении национальности
Глава Галского районного Собрания Беслан Кантария рассказал в эфире радио Sputnik о ситуации с мусорной свалкой в районе, полномочиях депутатов и о своем отношении к изменению Гражданского кодекса республики и закона "Об актах гражданского состояния".
В программе "Главный четверг" в эфире радио Sputnik говорим с главами городов и районов, а также руководителями районных Собраний о наиболее актуальных вопросах жизнедеятельности. С главой Галского районного Собрания Бесланом Кантария обсудили полномочия депутатов Собрания, о роли местного самоуправления в Абхазии, какие изменения нужны в законодательстве, чтобы была более эффективная работа на местах; ситуацию с мусорной свалкой в районе и тему предоставления гражданам Абхазии, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в республике, права на восстановление абхазской национальной принадлежности.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.