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Российские военные нанесли удары по последнему оплоту "Азова" в Мариуполе
Российские военные нанесли удары по последнему оплоту "Азова" в Мариуполе
Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по позициям "Азова" в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T21:25+0300
2022-03-31T21:25+0300
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Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по позициям "Азова" в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Утром в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров, "Азовсталь" – последний оплот националистов в городе. Он подчеркнул, что Мариуполь освобожден уже на 90-95%.И сегодня же силы ДНР сбили два вертолета Ми-8, которые пытались вывезти из Мариуполя командиров украинского националистического полка "Азов". Один из вертолетов был сбит из трофейного американского комплекса Stinger.
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россия, украина, донбасс, днр, мариуполь, видео, мультимедиа, видео
Российские военные нанесли удары по последнему оплоту "Азова" в Мариуполе
Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по позициям "Азова" в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Утром в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров, "Азовсталь" – последний оплот националистов в городе. Он подчеркнул, что Мариуполь освобожден уже на 90-95%.
И сегодня же силы ДНР сбили два вертолета Ми-8, которые пытались вывезти из Мариуполя командиров украинского националистического полка "Азов". Один из вертолетов был сбит из трофейного американского комплекса Stinger.