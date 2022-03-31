https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/rossiyskie-voennye-nanesli-udary-po-poslednemu-oplotu-azova-v-mariupole-1038424490.html

Российские военные нанесли удары по последнему оплоту "Азова" в Мариуполе

Российские военные нанесли удары по последнему оплоту "Азова" в Мариуполе

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по позициям "Азова" в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 31.03.2022, Sputnik Абхазия

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Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по позициям "Азова" в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Утром в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров, "Азовсталь" – последний оплот националистов в городе. Он подчеркнул, что Мариуполь освобожден уже на 90-95%.И сегодня же силы ДНР сбили два вертолета Ми-8, которые пытались вывезти из Мариуполя командиров украинского националистического полка "Азов". Один из вертолетов был сбит из трофейного американского комплекса Stinger.

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россия, украина, донбасс, днр, мариуполь, видео, мультимедиа, видео