https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/trapsh-o-stremlenii-yuzhnoy-osetii-voyti-v-sostav-rossii-vremya-samoe-podkhodyaschee-1038415072.html

Трапш о стремлении Южной Осетии войти в состав России: время самое подходящее

Трапш о стремлении Южной Осетии войти в состав России: время самое подходящее

Размышлениями о вхождении Южной Осетии в состав России, Нагорно-Карабахском кризисе, перспективе российско-украинских переговоров и медийной кампании против... 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T16:07+0300

2022-03-31T16:07+0300

2022-03-31T16:22+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

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Трапш о стремлении Южной Осетии войти в состав России: время самое подходящее Трапш о стремлении Южной Осетии войти в состав России: время самое подходящее

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов накануне заявил, что объединение с Россией – стратегическая цель республики. Политолог Николай Трапш в интервью радио высказал свое мнение о том, почему именно сейчас появилось это заявление."Мне кажется, что в условиях, когда нарастает кризис и экономический, и политический в мировом масштабе, гораздо проще и спокойнее обеспечить себе адекватное существование, не находясь в самостоятельном статусе, а находясь в составе более крупного государства, которое сможет реализовать те задачи, которые стоят перед юго-осетинском народом. Россия тут должна будет какие-то внешние программы сокращать и сворачивать, но это не распространяется на российские регионы, поэтому в данной ситуации, если тренд такой изначально был, то сейчас время самое подходящее, с точки зрения самосохранения в том числе. Мне кажется, текущие кризисные явления актуализировали эту повестку", – сказал Трапш.Также политолог высказался по перспективе российско-украинских переговоров и по поводу того, как антироссийские санкции влияют на западное общество."Сейчас идеология перевешивает многие вещи, которые для традиционного мышления европейцев были приоритетными. Должно дойти до определенной красной линии, когда проблемы экономические, проблемы холодильника, начнут прочищать ту идеологическую модель, которую внедрили в сознание европейцев. Пока предел до этого не дошел, но процесс в этом направлении идет, в конце концов, если все это затянется, давление кармана и холодильника перевесит давление головы", – сказал Трапш.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио