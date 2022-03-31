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Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова"
Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова"
Подразделения войск Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают наступление, освобождая новые населенные пункты от националистов. 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T20:17+0300
2022-03-31T20:17+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Силы ДНР сбили два вертолета Ми-8, которые вывозили из Мариуполя командиров украинского националистического полка "Азов"*, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Попытку эвакуации командного состава "Азова" киевский режим предпринял утром 31 марта, уточнил он.Второй украинский Ми-8, по словам представителя Минобороны, "от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега".В четверг группировка войск Донецкой Народной Республики установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка и сейчас ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая. За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей.*против бойцов "Азова"в России возбуждено уголовное дело
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днр, лнр, украина, россия, новости
Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова"
Подразделения войск Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают наступление, освобождая новые населенные пункты от националистов.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik.
Силы ДНР сбили два вертолета Ми-8, которые вывозили из Мариуполя командиров украинского националистического полка "Азов"*, сообщил
журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Попытку эвакуации командного состава "Азова" киевский режим предпринял утром 31 марта, уточнил он.
"Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой республики из трофейного американского комплекса Stinger один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое", - сказал Конашенков.
Второй украинский Ми-8, по словам представителя Минобороны, "от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега".
В четверг группировка войск Донецкой Народной Республики установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка и сейчас ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая. За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей.
*против бойцов "Азова"в России возбуждено уголовное дело