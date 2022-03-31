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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/voennye-dnr-sbili-dva-vertoleta-s-komandirami-azova-1038423660.html
Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова"
Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова"
Подразделения войск Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают наступление, освобождая новые населенные пункты от националистов. 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T20:17+0300
2022-03-31T20:17+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Силы ДНР сбили два вертолета Ми-8, которые вывозили из Мариуполя командиров украинского националистического полка "Азов"*, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Попытку эвакуации командного состава "Азова" киевский режим предпринял утром 31 марта, уточнил он.Второй украинский Ми-8, по словам представителя Минобороны, "от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега".В четверг группировка войск Донецкой Народной Республики установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка и сейчас ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая. За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей.*против бойцов "Азова"в России возбуждено уголовное дело
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Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова"

20:17 31.03.2022
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2022
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
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Подразделения войск Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают наступление, освобождая новые населенные пункты от националистов.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Силы ДНР сбили два вертолета Ми-8, которые вывозили из Мариуполя командиров украинского националистического полка "Азов"*, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Попытку эвакуации командного состава "Азова" киевский режим предпринял утром 31 марта, уточнил он.
"Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой республики из трофейного американского комплекса Stinger один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое", - сказал Конашенков.
Второй украинский Ми-8, по словам представителя Минобороны, "от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега".
В четверг группировка войск Донецкой Народной Республики установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка и сейчас ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая. За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей.
*против бойцов "Азова"в России возбуждено уголовное дело
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