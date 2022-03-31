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Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова"

Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова"

Подразделения войск Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают наступление, освобождая новые населенные пункты от националистов. 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T20:17+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Силы ДНР сбили два вертолета Ми-8, которые вывозили из Мариуполя командиров украинского националистического полка "Азов"*, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Попытку эвакуации командного состава "Азова" киевский режим предпринял утром 31 марта, уточнил он.Второй украинский Ми-8, по словам представителя Минобороны, "от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега".В четверг группировка войск Донецкой Народной Республики установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка и сейчас ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая. За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей.*против бойцов "Азова"в России возбуждено уголовное дело

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