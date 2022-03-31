https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/zubets-ob-otkaze-evropy-platit-za-gaz-v-rublyakh-ikh-ozhidayut-bolshie-problemy-1038402295.html

Зубец об отказе Европы платить за газ в рублях: их ожидают большие проблемы

Зубец об отказе Европы платить за газ в рублях: их ожидают большие проблемы

Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik рассказал о последствиях для Европы в... 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T10:03+0300

2022-03-31T10:03+0300

2022-03-31T10:48+0300

радио

подкасты

россия

газ

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1e/1038402070_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_9e59cb925d58c5ed64eec2cbeb15dca2.jpg

Зубец об отказе Европы платить за газ в рублях: их ожидают большие проблемы Зубец об отказе Европы платить за газ в рублях: их ожидают большие проблемы

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.Как рассказал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, возможны два варианта развития: первый заключается в полном прекращении поставок российского газа. Второй вариант заключается в возможном хранении поставок на определенных условиях с предоставлением западным компаниям дополнительного времени для того, чтобы организовать перевод денег в рубли."У них нет запасов на сегодняшний день. Того, что есть в хранилищах, хватит ненадолго. На сегодняшний день без поставок российского газа экономика Европы существовать не сможет в силу того, что Европа получает порядка 40-45 процентов газа из России. Если она откажется платить в рублях, а Россия откажется принимать платежи в валюте, Европу ожидает очень серьезный экономический кризис", – рассказал Алексей Зубец.Он отметил, что, возможно, европейские правительства разрешат своим энергетическим компаниям платить за газ в рублях и помогут им организовать эти потоки. В противном случае прекращение поставок газа, по мнению эксперта, приведет к большим экономическим проблемам в Европе.

россия

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, россия, газ, европа, аудио