https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/akhsalba-o-pogode-v-pervoy-polovine-aprelya-pokholodaniy-kak-v-marte-ne-budet--1038419293.html
Ахсалба о погоде в первой половине апреля: похолоданий, как в марте, не будет
Ахсалба о погоде в первой половине апреля: похолоданий, как в марте, не будет
Ожидать ли в апреле устойчивую погоду, какие факторы на это влияют и могут ли быть сюрпризы, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба. 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T10:35+0300
2022-04-01T10:35+0300
2022-04-01T10:42+0300
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Ахсалба о погоде в первой половине апреля: похолоданий, как в марте, не будет
Ахсалба о погоде в первой половине апреля: похолоданий, как в марте, не будет
Первая половина апреля порадует нас тем, что температуры будут повышаться, но уже в понедельник погода изменится, проинформировала Ахсалба."Температуры дневные в среднем будут достигать 16-17 градусов, однако ночные остаются низкими, и большой контраст между дневными и ночными температурами вызовут дискомфортные условия, особенно у метеозависимых людей. Похолоданий, как в марте, мы не ожидаем. Будут положительные температуры. Первая декада порадует хорошими погодами, но до 25 апреля устойчивых погод без осадков не более недели ожидать не стоит, потому как циклоны перемещаются, а этот процесс сопровождается выпадением осадков в виде дождя", – сказал Ахсалба.Метеоролог подчеркнула, что основным фактором формирования устойчивых погодных условий является именно температура морской воды, которая должна приблизиться к температуре атмосферного воздуха.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, аудио
Ахсалба о погоде в первой половине апреля: похолоданий, как в марте, не будет
10:35 01.04.2022 (обновлено: 10:42 01.04.2022)
Ожидать ли в апреле устойчивую погоду, какие факторы на это влияют и могут ли быть сюрпризы, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба.
Первая половина апреля порадует нас тем, что температуры будут повышаться, но уже в понедельник погода изменится, проинформировала Ахсалба.
"Температуры дневные в среднем будут достигать 16-17 градусов, однако ночные остаются низкими, и большой контраст между дневными и ночными температурами вызовут дискомфортные условия, особенно у метеозависимых людей. Похолоданий, как в марте, мы не ожидаем. Будут положительные температуры. Первая декада порадует хорошими погодами, но до 25 апреля устойчивых погод без осадков не более недели ожидать не стоит, потому как циклоны перемещаются, а этот процесс сопровождается выпадением осадков в виде дождя", – сказал Ахсалба.
Метеоролог подчеркнула, что основным фактором формирования устойчивых погодных условий является именно температура морской воды, которая должна приблизиться к температуре атмосферного воздуха.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.