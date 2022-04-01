https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/ataev-rasskazal-kak-rossii-dobitsya-dostupa-v-biolaboratorii-ssha-v-ukraine-i-gruzii--1038429482.html

Атаев рассказал, как России добиться доступа в биолаборатории США на Украине и в Грузии

Атаев рассказал, как России добиться доступа в биолаборатории США на Украине и в Грузии

России отказали в доступе к биолабораториям на Украине и в Грузии. Это решение в эфире Sputnik прокомментировал политолог Артур Атаев 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T11:08+0300

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Атаев о биолабораториях США Атаев о биолабораториях США

Россия добивалась доступа к биолабораториям на Украине и в Грузии через мировые институты, но ей было в этом отказано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам эксперта Артура Атаева, Россия в этом вопросе не может полагаться на США, однако, может добиться доступа к лабораториям через давление на страны, в которых эти центры расположены."Мы вправе требовать от Грузии и других стран постсоветского пространства, чтобы они оказывали давление на США. Чтобы те, как минимум, открыли свои исследовательские проекты, сделали их доступными для мировой общественности", – отметил политолог.У границ России формируется инфраструктура с опасным биологическим потенциалом. Деятельность американских биолабораторий вызывает обоснованные опасения и у Южной Осетии.Так, ажиотаж вокруг центра Лугара недалеко от Тбилиси начался после скандального заявления экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе. Он призвал расследовать деятельность лаборатории, где, по его словам, могут проводить эксперименты над людьми с летальным исходом. Позже Минобороны России назвало лабораторию постоянным источником биологических угроз.

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