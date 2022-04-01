https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/dobrovolets-iz-abkhazii-pogib-na-donbasse-1038430339.html

Доброволец из Абхазии погиб на Донбассе

Доброволец из Абхазии погиб на Донбассе

По информации главы Кутола, в спецоперации на Донбассе принимают участие пятеро жителей села. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T11:25+0300

2022-04-01T11:25+0300

2022-04-01T11:43+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Житель села Кутол Ахра Киркинадзе погиб на поле боя при взрыве снаряда в Донецке в четверг 31 марта, об этом сообщил Sputnik глава села Вахтанг Кварацхелия."Насколько мне известно, с ним также погиб парень осетин и русский. Также в Донецке с ним находился двоюродный брат Емзар, он получил контузию", – сказал Кварацхелия.Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской республик 21 февраля 2022 года, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины для защиты жителей Донбасса. В ходе спецоперации при поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Потери есть со всех сторон.По данным российского Минобороны от 25 марта, погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены, украинская сторона, по заявлению Генштаба, потеряла 14 тысяч человек.По информации на 31 марта, за полтора месяца эскалации со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике погибли 70 мирных жителей, пострадали 857 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/reshayuschiy-etap-rossiyskoy-spetsoperatsii-na-vostoke-ukrainy-1038368751.html

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