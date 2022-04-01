https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/kabakov-o-vliyanii-rublevykh-platezhey-za-gaz-i-snizheniya-kursa-valyut-na-prostogo-potrebitelya--1038399153.html

Кабаков о влиянии рублевых платежей за газ и снижения курса валют на простого потребителя

Кабаков о влиянии рублевых платежей за газ и снижения курса валют на простого потребителя

Кандидат экономических наук Ярослав Кабаков в эфире радио Sputnik Абхазия о влиянии снижения курса доллара и евро и перехода на рублевые платежи за газ на... 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T12:47+0300

2022-04-01T12:47+0300

2022-04-01T12:47+0300

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экономист кабаков экономист кабаков

Президент России Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.Как эти решения могут сказаться на экономике и приведет ли к снижению потребительских цен снижение курсов доллара и евро? Своим мнением в эфире радио Sputnik Абхазия поделился директор по стратегии инвесткомпании "Финам", кандидат экономических наук Ярослав Кабаков."Для экономики нет разницы, будут перечисляться средства за поставки газа через "Газпром" или через биржу. Основной аспект – это объем продажи углеводородов в Европу. Можно ожидать, что в перспективе нескольких лет эти объемы будут снижаться в зависимости от политики ЕС. Но во многом энергетическая карта мира в ближайшие годы будет трансформироваться. В случае, если страны ЕС согласятся и перейдут на рублевую оплату за газ, это придаст определенную ликвидность для рубля, даст возможность Центробанку высвободить часть ресурсов по предоставлению ликвидности на биржах по покупке-продаже валюты. Для обычных граждан особых изменений присутствовать не будет", – отметил эксперт. Экономист считает, что переход на рублевую оплату за газ является интересной новостью, но с точки зрения практического применения особых изменений для россиян эта новость не несет. Россия будет в определенной степени уходить от расчетов в долларах и евро в сторону региональных валют, обеспечивая стабильность рубля. "Мир сможет отказаться от евро и доллара, когда центральные банки откажутся от евро и доллара, а в текущем моменте половина или даже больше золотовалютных резервов номинированы в евро и доллары, находясь на счетах международных банков, которые нам сейчас доступ к долларам и евро и заблокировали. Поэтому России не остается другого выхода, кроме как переформатировать свои потоки. Но отказ в полной степени от евро и доллара невыгоден сейчас большинству участников в мире", – уверен Кабаков. Эксперт также объяснил, с чем связано падение курса доллара и евро, которое наметилось в последние дни. Он выразил надежду, что импорт товаров из юго-восточной Азии заменит импорт европейский, что отразится на ценах на продовольственные товары.

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