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В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент с COVID-19
В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент с COVID-19
С начала пандемии общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 53456 человек, 680 пациентов человек скончались, 50721 - выздоровел. 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T11:45+0300
2022-04-01T11:45+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице скончался мужчина 86 лет, болевший коронавирусом, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.Всего на 31 марта диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 24 человек из 110 протестированных в Абхазии.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 27 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 13 пациентов оценивается как средняя степень тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 10 пациентов, три человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – три пациента, в Гагрской ЦРБ – четыре, в Ткуарчалской ЦРБ – четыре пациента.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, абхазия
В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент с COVID-19
11:45 01.04.2022 (обновлено: 12:20 01.04.2022)
С начала пандемии общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 53456 человек, 680 пациентов человек скончались, 50721 - выздоровел.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице скончался мужчина 86 лет, болевший коронавирусом, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Всего на 31 марта диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 24 человек из 110 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 27 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 13 пациентов оценивается как средняя степень тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 10 пациентов, три человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – три пациента, в Гагрской ЦРБ – четыре, в Ткуарчалской ЦРБ – четыре пациента.