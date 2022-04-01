https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/patsient-sukhumskoy-infektsionnoy-bolnitsy-umer-ot-covid-19-1038430467.html

В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент с COVID-19

В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент с COVID-19

С начала пандемии общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 53456 человек, 680 пациентов человек скончались, 50721 - выздоровел. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T11:45+0300

2022-04-01T11:45+0300

2022-04-01T12:20+0300

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице скончался мужчина 86 лет, болевший коронавирусом, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.Всего на 31 марта диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 24 человек из 110 протестированных в Абхазии.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 27 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 13 пациентов оценивается как средняя степень тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 10 пациентов, три человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – три пациента, в Гагрской ЦРБ – четыре, в Ткуарчалской ЦРБ – четыре пациента.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, абхазия