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Путин наделил консульских работников правом нотариальных действий
Путин наделил консульских работников правом нотариальных действий
Ранее, 23 марта, закон был одобрен Советом Федерации. 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T16:20+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правом совершать нотариальные действия уполномоченных на то сотрудников консульских учреждений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.До принятия закона правом нотариальных действий обладали только должностные лица российских консульств.Также, согласно закону, МИД получает право утверждать вместе с Минюстом инструкцию о порядке осуществления нотариальных действий сотрудников консульств.Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования.
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россия, владимир путин, новости, нотариусы
Путин наделил консульских работников правом нотариальных действий
16:20 01.04.2022 (обновлено: 16:40 01.04.2022)
Ранее, 23 марта, закон был одобрен Советом Федерации.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, наделяющий правом совершать нотариальные действия уполномоченных на то сотрудников консульских учреждений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До принятия закона правом нотариальных действий обладали только должностные лица российских консульств.
Также, согласно закону, МИД получает право утверждать вместе с Минюстом инструкцию о порядке осуществления нотариальных действий сотрудников консульств.
Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования.