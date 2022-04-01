https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/putin-nadelil-konsulskikh-rabotnikov-pravom-notarialnykh-deystviy-1038436758.html

Путин наделил консульских работников правом нотариальных действий

Путин наделил консульских работников правом нотариальных действий

Ранее, 23 марта, закон был одобрен Советом Федерации. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T16:20+0300

2022-04-01T16:20+0300

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правом совершать нотариальные действия уполномоченных на то сотрудников консульских учреждений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.До принятия закона правом нотариальных действий обладали только должностные лица российских консульств.Также, согласно закону, МИД получает право утверждать вместе с Минюстом инструкцию о порядке осуществления нотариальных действий сотрудников консульств.Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования.

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россия, владимир путин, новости, нотариусы