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Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям, заявил Медведев
Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям, заявил Медведев
Запад ввел тотальные финансово-экономические санкции против России после начала ею спецоперации на Украине, РФ приняла ответные меры и составила список... 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T08:45+0300
2022-04-01T08:45+0300
2022-04-01T10:00+0300
россия
сельское хозяйство
продовольствие
дмитрий медведев
новости
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только странам-друзьям в согласованных пропорциях, а недругам – не будет, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Россия – крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем, и в последние годы крупнейший экспортер пшеницы, отметил Медведев. "Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие – наше тихое оружие. Тихое – но грозное", – подчеркнул он.Зампред Совбеза напомнил, что экспорт российской сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений, и в 2021 году он составил более 37 млрд долларов. Но с учетом санкций, введенных против России западными странами, ей самой нужно усиливать меры в отношении продовольственной безопасности. "Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить), – заявил Медведев.Он добавил, что государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/zrelisch-mnogo-khleba--ne-khvatit-grozyat-li-miru-golodnye-bunty-1038412052.html
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россия, сельское хозяйство, продовольствие, дмитрий медведев, новости
Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям, заявил Медведев
08:45 01.04.2022 (обновлено: 10:00 01.04.2022)
Запад ввел тотальные финансово-экономические санкции против России после начала ею спецоперации на Украине, РФ приняла ответные меры и составила список недружественных стран.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik.
Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только странам-друзьям в согласованных пропорциях, а недругам – не будет, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале
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"Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях", – заявил он.
Россия – крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем, и в последние годы крупнейший экспортер пшеницы, отметил Медведев.
"Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие – наше тихое оружие. Тихое – но грозное", – подчеркнул он.
Зампред Совбеза напомнил, что экспорт российской сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений, и в 2021 году он составил более 37 млрд долларов. Но с учетом санкций, введенных против России западными странами, ей самой нужно усиливать меры в отношении продовольственной безопасности.
"Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить), – заявил Медведев.
Он добавил, что государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям.