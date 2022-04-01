https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/rossiya-budet-postavlyat-prodovolstvie-tolko-stranam-druzyam-zayavil-medvedev-1038426095.html

Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям, заявил Медведев

Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям, заявил Медведев

Запад ввел тотальные финансово-экономические санкции против России после начала ею спецоперации на Украине, РФ приняла ответные меры и составила список... 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T08:45+0300

2022-04-01T08:45+0300

2022-04-01T10:00+0300

россия

сельское хозяйство

продовольствие

дмитрий медведев

новости

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только странам-друзьям в согласованных пропорциях, а недругам – не будет, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Россия – крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем, и в последние годы крупнейший экспортер пшеницы, отметил Медведев. "Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие – наше тихое оружие. Тихое – но грозное", – подчеркнул он.Зампред Совбеза напомнил, что экспорт российской сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений, и в 2021 году он составил более 37 млрд долларов. Но с учетом санкций, введенных против России западными странами, ей самой нужно усиливать меры в отношении продовольственной безопасности. "Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить), – заявил Медведев.Он добавил, что государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/zrelisch-mnogo-khleba--ne-khvatit-grozyat-li-miru-golodnye-bunty-1038412052.html

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россия, сельское хозяйство, продовольствие, дмитрий медведев, новости