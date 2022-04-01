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Союз писателей Абхазии объявил о проведении литературного конкурса
Союз писателей Абхазии объявил о проведении литературного конкурса
Конкурс на соискание литературной премии имени знаменитого абхазского романиста Ивана Папаскир проводится в честь 120-летия со дня его рождения. 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T12:43+0300
2022-04-01T12:43+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Союз писателей Абхазии в 2022 году проведет конкурс на соискание литературной премии имени народного писателя Абхазии Ивана Папаскир, сообщает "Апсныпресс".Во время заседания правления Союза писателей был утвержден план работы на 2022 год, в который помимо конкурса вошли и другие события, которым будут посвящены районные, городские и республиканские мероприятия. Также в ходе заседания по итогам тайного голосования ряды Союза писателей пополнились двумя новыми членами – в организацию вступили поэты Иван Микаиа и Айнар Читанаа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/mayak-i-glas-naroda-k-yubileyu-alekseya-gogua-1038125480.html
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новости, литература, культура, абхазия
Союз писателей Абхазии объявил о проведении литературного конкурса
12:43 01.04.2022 (обновлено: 13:25 01.04.2022)
Конкурс на соискание литературной премии имени знаменитого абхазского романиста Ивана Папаскир проводится в честь 120-летия со дня его рождения.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik.
Союз писателей Абхазии в 2022 году проведет конкурс на соискание литературной премии имени народного писателя Абхазии Ивана Папаскир, сообщает
"Апсныпресс".
На конкурс будут приниматься прозаические произведения – рассказы, отрывки из повестей и романов, опубликованные в абхазской периодической печати в этом году. В конце года будут подведены итоги.
Во время заседания правления Союза писателей был утвержден план работы на 2022 год, в который помимо конкурса вошли и другие события, которым будут посвящены районные, городские и республиканские мероприятия.
Также в ходе заседания по итогам тайного голосования ряды Союза писателей пополнились двумя новыми членами – в организацию вступили поэты Иван Микаиа и Айнар Читанаа.