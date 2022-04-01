https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/soyuz-pisateley-abkhazii-provedet-literaturnyy-konkurs-v-2022-godu-1038431750.html

Союз писателей Абхазии объявил о проведении литературного конкурса

Союз писателей Абхазии объявил о проведении литературного конкурса

Конкурс на соискание литературной премии имени знаменитого абхазского романиста Ивана Папаскир проводится в честь 120-летия со дня его рождения. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T12:43+0300

2022-04-01T12:43+0300

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Союз писателей Абхазии в 2022 году проведет конкурс на соискание литературной премии имени народного писателя Абхазии Ивана Папаскир, сообщает "Апсныпресс".Во время заседания правления Союза писателей был утвержден план работы на 2022 год, в который помимо конкурса вошли и другие события, которым будут посвящены районные, городские и республиканские мероприятия. Также в ходе заседания по итогам тайного голосования ряды Союза писателей пополнились двумя новыми членами – в организацию вступили поэты Иван Микаиа и Айнар Читанаа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/mayak-i-glas-naroda-k-yubileyu-alekseya-gogua-1038125480.html

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