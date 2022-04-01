Стали известны все пары предстоящего чемпионата мира по футболу
21:34 01.04.2022 (обновлено: 21:35 01.04.2022)
© AFP 2022 / FRANCOIS-XAVIER MARITЖеребьевка чемпионата мира по футболу
© AFP 2022 / FRANCOIS-XAVIER MARIT
Чемпионат мира по футболу начнется 21 ноября матчем сборных Катара и Эквадора, турнир продлится до 18 декабря.
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В столице Катара состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости.
Участвующие в турнире 32 страны разделились на восемь групп по четыре команды в каждой. К этому моменту известны 29 участников из 32, еще три "счастливых билета" найдут своих обладателей по итогам стыковых матчей в марте.
Согласно жеребьевке, команды распределились следующим образом:
группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;
группа В: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс;
группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;
группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис;
группа Е: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.
группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;
группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;
группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Российская сборная не примет участия в чемпионате мира. В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили команды и клубы России от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Действующим чемпионом мира по футболу является команда Франции, которая выиграла предыдущий турнир в России.