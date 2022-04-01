https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/stali-izvestny-vse-pary-predstoyaschego-chempionata-mira-po-futbolu-1038442327.html

Стали известны все пары предстоящего чемпионата мира по футболу

Стали известны все пары предстоящего чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу начнется 21 ноября матчем сборных Катара и Эквадора, турнир продлится до 18 декабря. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T21:34+0300

2022-04-01T21:34+0300

2022-04-01T21:35+0300

в мире

футбол

чемпионат мира по футболу

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/01/1038442039_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_e3f067ea9b73a7de0b5a1c7dfa957d8e.jpg

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В столице Катара состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости.Участвующие в турнире 32 страны разделились на восемь групп по четыре команды в каждой. К этому моменту известны 29 участников из 32, еще три "счастливых билета" найдут своих обладателей по итогам стыковых матчей в марте.Согласно жеребьевке, команды распределились следующим образом:Российская сборная не примет участия в чемпионате мира. В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили команды и клубы России от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.Действующим чемпионом мира по футболу является команда Франции, которая выиграла предыдущий турнир в России.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, футбол, чемпионат мира по футболу, спорт