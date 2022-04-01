https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/takie-obstoyatelstva-kvekveskiri-o-rabote-bankovskikh-kart--denezhnykh-perevodakh-i-valyute-1038436452.html
Такие обстоятельства: Квеквескири о работе банковских карт, денежных переводах и валюте
Такие обстоятельства: Квеквескири о работе банковских карт, денежных переводах и валюте
О ситуации в банковском секторе в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник управления исследования информации и статистики Национального банка Абхазии... 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T15:54+0300
2022-04-01T15:54+0300
2022-04-01T16:43+0300
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Такие обстоятельства: Квеквескири о работе банковских карт и денежных переводах
Такие обстоятельства: Квеквескири о работе банковских карт и денежных переводах
В частности, Квеквескири рассказал, какие изменения произошли за последний месяц в банковской сфере, смогут ли российские туристы расплачиваться в Абхазии картами российских банков, как обстоят дела со снятием наличных и наличием денежной массы, как на Абхазии сказалось отключение России от SWIFT, каковы перспективы дальнейшей интеграции финансовой системы республики в международную систему. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, банки, абхазия, россия, национальный банк абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Квеквескири о работе банковских карт, денежных переводах и валюте
15:54 01.04.2022 (обновлено: 16:43 01.04.2022)
О ситуации в банковском секторе в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник управления исследования информации и статистики Национального банка Абхазии Георгий Квеквескири.
В частности, Квеквескири рассказал, какие изменения произошли за последний месяц в банковской сфере, смогут ли российские туристы расплачиваться в Абхазии картами российских банков, как обстоят дела со снятием наличных и наличием денежной массы, как на Абхазии сказалось отключение России от SWIFT, каковы перспективы дальнейшей интеграции финансовой системы республики в международную систему.
Подробности слушайте в аудиофайле.