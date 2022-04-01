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Танцы для беженцев: как прошло выступление "Кавказа" в Абхазской филармонии
Танцы для беженцев: как прошло выступление "Кавказа" в Абхазской филармонии
Государственный ансамбль танца "Кавказ" имени Кандида Тарба 31 марта провел концерт в Госфилармонии для беженцев, которые прибыли в Абхазию из Донбасса. 01.04.2022, Sputnik Абхазия
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Выступление артистов вызвало большой интерес и местной публики, свободных мест в зале практически не было. "Кавказ" исполнил танцы, которые давно полюбились поклонникам этого вида искусства, были представлены "Абхазия праздничная", адыгский свадебный танец "Исламей", осетинский народный массовый танец "Симд", девичий лирический танец, аварский танец, танец с кинжалами и многие другие.
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Танцы для беженцев: как прошло выступление "Кавказа" в Абхазской филармонии

20:25 01.04.2022 (обновлено: 21:12 01.04.2022)
© Видео Леон Адлейба, Акоп Кущян
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Государственный ансамбль танца "Кавказ" имени Кандида Тарба 31 марта провел концерт в Госфилармонии для беженцев, которые прибыли в Абхазию из Донбасса.
Выступление артистов вызвало большой интерес и местной публики, свободных мест в зале практически не было.
"Кавказ" исполнил танцы, которые давно полюбились поклонникам этого вида искусства, были представлены "Абхазия праздничная", адыгский свадебный танец "Исламей", осетинский народный массовый танец "Симд", девичий лирический танец, аварский танец, танец с кинжалами и многие другие.
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