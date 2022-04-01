https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/v-belgorode-zagorelas-neftebaza-iz-za-udara-s-ukrainskikh-vertoletov-1038426331.html
В Белгороде загорелась нефтебаза из-за авиаудара с украинских вертолетов
В Белгороде загорелась нефтебаза из-за авиаудара с украинских вертолетов
Инцидент произошел ранним утром в пятницу, 1 апреля. 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T09:15+0300
2022-04-01T09:15+0300
2022-04-01T09:58+0300
россия
белгородская область
новости
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/01/1038426294_0:79:1565:959_1920x0_80_0_0_54c59e6f2652d16fc1d2548d876b0546.jpg
СУХУМ, 1 апр – Sputnik. В результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте, произошел пожар на нефтебазе в Белгороде, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Гладков отметил, что для ликвидации пожара имеются все ресурсы, и сотрудники МЧС стараются локализовать его как можно быстрее. В тушении огня задействовали более 170 человек и 50 единиц техники. Населению ничего не угрожает, и дефицита топлива не будет, подчеркнул Гладков.Утром в пятницу глава Белгородской области сообщил о пожаре на нефтебазе, принадлежащей "Роснефти". По его словам, пострадали два человека, работники предприятия, их жизни ничто не угрожает. Жителей трех ближайших улиц расселяют в более безопасное место – в "Белгород Арену". После того как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой.
россия
белгородская область
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/01/1038426294_91:0:1474:1037_1920x0_80_0_0_8da5e7ec831caa52c941ba8e2e94610b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, белгородская область, новости, вооруженные силы украины
В Белгороде загорелась нефтебаза из-за авиаудара с украинских вертолетов
09:15 01.04.2022 (обновлено: 09:58 01.04.2022)
Инцидент произошел ранним утром в пятницу, 1 апреля.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik.
В результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте, произошел пожар на нефтебазе в Белгороде, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале
.
"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", – уточнил губернатор.
Гладков отметил, что для ликвидации пожара имеются все ресурсы, и сотрудники МЧС стараются локализовать его как можно быстрее. В тушении огня задействовали более 170 человек и 50 единиц техники.
Населению ничего не угрожает, и дефицита топлива не будет, подчеркнул Гладков.
Утром в пятницу глава Белгородской области сообщил о пожаре на нефтебазе, принадлежащей "Роснефти". По его словам, пострадали два человека, работники предприятия, их жизни ничто не угрожает. Жителей трех ближайших улиц расселяют в более безопасное место – в "Белгород Арену". После того как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой.