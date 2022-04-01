https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/v-belgorode-zagorelas-neftebaza-iz-za-udara-s-ukrainskikh-vertoletov-1038426331.html

В Белгороде загорелась нефтебаза из-за авиаудара с украинских вертолетов

В Белгороде загорелась нефтебаза из-за авиаудара с украинских вертолетов

Инцидент произошел ранним утром в пятницу, 1 апреля. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T09:15+0300

2022-04-01T09:15+0300

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россия

белгородская область

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вооруженные силы украины

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. В результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте, произошел пожар на нефтебазе в Белгороде, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Гладков отметил, что для ликвидации пожара имеются все ресурсы, и сотрудники МЧС стараются локализовать его как можно быстрее. В тушении огня задействовали более 170 человек и 50 единиц техники. Населению ничего не угрожает, и дефицита топлива не будет, подчеркнул Гладков.Утром в пятницу глава Белгородской области сообщил о пожаре на нефтебазе, принадлежащей "Роснефти". По его словам, пострадали два человека, работники предприятия, их жизни ничто не угрожает. Жителей трех ближайших улиц расселяют в более безопасное место – в "Белгород Арену". После того как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой.

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белгородская область

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россия, белгородская область, новости, вооруженные силы украины