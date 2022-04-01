https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/vechnyy-syuzhet-o-morali-premera-gospozhi-ministershi-v-sukhume-1038421576.html

"Вечный" сюжет о морали: премьера "Госпожи министерши" в Сухуме

"Вечный" сюжет о морали: премьера "Госпожи министерши" в Сухуме

В Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба состоялась премьера спектакля Молодежного театра "Госпожа министерша". Самые яркие моменты постановки - в фотоленте... 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T14:48+0300

2022-04-01T14:48+0300

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Действие комедии разворачивается в Сербии начала XX столетия, когда страна сотрясалась от внутриполитической борьбы и внешних вызовов. Правительства часто сменялись, и о стабильности можно было только мечтать. Как пьеса заговорила на абхазском и показала со стороны некоторые эпизоды сегодняшней действительности – оценили первые зрители спектакля.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, фото , театр, фото, культура