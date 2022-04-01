Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/vechnyy-syuzhet-o-morali-premera-gospozhi-ministershi-v-sukhume-1038421576.html
"Вечный" сюжет о морали: премьера "Госпожи министерши" в Сухуме
"Вечный" сюжет о морали: премьера "Госпожи министерши" в Сухуме
В Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба состоялась премьера спектакля Молодежного театра "Госпожа министерша". Самые яркие моменты постановки - в фотоленте... 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T14:48+0300
2022-04-01T15:17+0300
в абхазии
мультимедиа
фото
театр
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1f/1038421113_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_e027deb0552e3757db6911619497ea4d.jpg
Действие комедии разворачивается в Сербии начала XX столетия, когда страна сотрясалась от внутриполитической борьбы и внешних вызовов. Правительства часто сменялись, и о стабильности можно было только мечтать. Как пьеса заговорила на абхазском и показала со стороны некоторые эпизоды сегодняшней действительности – оценили первые зрители спектакля.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1f/1038421113_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2f16ef8e7ba24c296f2dec247f656937.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, фото , театр, фото, культура

"Вечный" сюжет о морали: премьера "Госпожи министерши" в Сухуме

14:48 01.04.2022 (обновлено: 15:17 01.04.2022)
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба состоялась премьера спектакля Молодежного театра "Госпожа министерша". Самые яркие моменты постановки - в фотоленте Sputnik.
Действие комедии разворачивается в Сербии начала XX столетия, когда страна сотрясалась от внутриполитической борьбы и внешних вызовов. Правительства часто сменялись, и о стабильности можно было только мечтать. Как пьеса заговорила на абхазском и показала со стороны некоторые эпизоды сегодняшней действительности – оценили первые зрители спектакля.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный Молодежный театр представил премьеру спектакля "Госпожа министерша".

Государственный Молодежный театр представил премьеру спектакля &quot;Госпожа министерша&quot;. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный Молодежный театр представил премьеру спектакля "Госпожа министерша".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль поставлен по пьесе сербского драматурга Бронислава Нушича.

Спектакль поставлен по пьесе сербского драматурга Бронислава Нушича. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль поставлен по пьесе сербского драматурга Бронислава Нушича.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер постановки – Эсма Джения.

Режиссер постановки – Эсма Джения. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер постановки – Эсма Джения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо профессиональных актеров Молодежного театра, в спектакле были задействованы третьекурсники отделения Актерского мастерства АГУ.

Помимо профессиональных актеров Молодежного театра, в спектакле были задействованы третьекурсники отделения Актерского мастерства АГУ. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо профессиональных актеров Молодежного театра, в спектакле были задействованы третьекурсники отделения Актерского мастерства АГУ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главные роли исполнили Фрида Лейба и Альдона Адлейба.

Главные роли исполнили Фрида Лейба и Альдона Адлейба. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главные роли исполнили Фрида Лейба и Альдона Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Характер и образы спектакля "Госпожа министерша" оказались близки по духу абхазской публике, отметили многие зрители.

Характер и образы спектакля &quot;Госпожа министерша&quot; оказались близки по духу абхазской публике, отметили многие зрители. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Характер и образы спектакля "Госпожа министерша" оказались близки по духу абхазской публике, отметили многие зрители.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьесу перевела на абхазский язык Народная артистка Абхазии Софа Агумаа.

Пьесу перевела на абхазский язык Народная артистка Абхазии Софа Агумаа. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьесу перевела на абхазский язык Народная артистка Абхазии Софа Агумаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фрида Лейба в роли министерши.

Фрида Лейба в роли министерши. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фрида Лейба в роли министерши.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На примере одной заурядной семьи комедия заставляет задуматься о человеческом достоинстве.

На примере одной заурядной семьи комедия заставляет задуматься о человеческом достоинстве. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На примере одной заурядной семьи комедия заставляет задуматься о человеческом достоинстве.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Благодарные зрители долго аплодировали актерам по завершении спектакля.

Благодарные зрители долго аплодировали актерам по завершении спектакля. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Благодарные зрители долго аплодировали актерам по завершении спектакля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Курсовая работа начинающих актеров удалась.

Курсовая работа начинающих актеров удалась. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Курсовая работа начинающих актеров удалась.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежный театр был учрежден в 2014 году.

Молодежный театр был учрежден в 2014 году. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежный театр был учрежден в 2014 году.

В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0