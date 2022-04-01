https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/vechnyy-syuzhet-o-morali-premera-gospozhi-ministershi-v-sukhume-1038421576.html
"Вечный" сюжет о морали: премьера "Госпожи министерши" в Сухуме
"Вечный" сюжет о морали: премьера "Госпожи министерши" в Сухуме
В Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба состоялась премьера спектакля Молодежного театра "Госпожа министерша". Самые яркие моменты постановки - в фотоленте... 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T14:48+0300
2022-04-01T14:48+0300
2022-04-01T15:17+0300
в абхазии
мультимедиа
фото
театр
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1f/1038421113_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_e027deb0552e3757db6911619497ea4d.jpg
Действие комедии разворачивается в Сербии начала XX столетия, когда страна сотрясалась от внутриполитической борьбы и внешних вызовов. Правительства часто сменялись, и о стабильности можно было только мечтать. Как пьеса заговорила на абхазском и показала со стороны некоторые эпизоды сегодняшней действительности – оценили первые зрители спектакля.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1f/1038421113_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2f16ef8e7ba24c296f2dec247f656937.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, фото , театр, фото, культура
"Вечный" сюжет о морали: премьера "Госпожи министерши" в Сухуме 14:48 01.04.2022 (обновлено: 15:17 01.04.2022)
В Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба состоялась премьера спектакля Молодежного театра "Госпожа министерша". Самые яркие моменты постановки - в фотоленте Sputnik.
Действие комедии разворачивается в Сербии начала XX столетия, когда страна сотрясалась от внутриполитической борьбы и внешних вызовов. Правительства часто сменялись, и о стабильности можно было только мечтать. Как пьеса заговорила на абхазском и показала со стороны некоторые эпизоды сегодняшней действительности – оценили первые зрители спектакля.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Государственный Молодежный театр представил премьеру спектакля "Госпожа министерша".
Государственный Молодежный театр представил премьеру спектакля "Госпожа министерша".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль поставлен по пьесе сербского драматурга Бронислава Нушича.
Спектакль поставлен по пьесе сербского драматурга Бронислава Нушича.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Режиссер постановки – Эсма Джения.
Режиссер постановки – Эсма Джения.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Помимо профессиональных актеров Молодежного театра, в спектакле были задействованы третьекурсники отделения Актерского мастерства АГУ.
Помимо профессиональных актеров Молодежного театра, в спектакле были задействованы третьекурсники отделения Актерского мастерства АГУ.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главные роли исполнили Фрида Лейба и Альдона Адлейба.
Главные роли исполнили Фрида Лейба и Альдона Адлейба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Характер и образы спектакля "Госпожа министерша" оказались близки по духу абхазской публике, отметили многие зрители.
Характер и образы спектакля "Госпожа министерша" оказались близки по духу абхазской публике, отметили многие зрители.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пьесу перевела на абхазский язык Народная артистка Абхазии Софа Агумаа.
Пьесу перевела на абхазский язык Народная артистка Абхазии Софа Агумаа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фрида Лейба в роли министерши.
Фрида Лейба в роли министерши.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На примере одной заурядной семьи комедия заставляет задуматься о человеческом достоинстве.
На примере одной заурядной семьи комедия заставляет задуматься о человеческом достоинстве.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Благодарные зрители долго аплодировали актерам по завершении спектакля.
Благодарные зрители долго аплодировали актерам по завершении спектакля.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Курсовая работа начинающих актеров удалась.
Курсовая работа начинающих актеров удалась.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Молодежный театр был учрежден в 2014 году.
Молодежный театр был учрежден в 2014 году.