https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-muzhchiny-v-sele-baslakhu-1038440104.html

Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в селе Баслаху

Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в селе Баслаху

Умышленное убийство произошло в лесном массиве села Баслаху 30 марта 2022 года. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T18:52+0300

2022-04-01T18:52+0300

2022-04-01T18:53+0300

в абхазии

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Очамчырского района возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства гражданина Абхазии Анри Чхабелия, сообщил замгенпрокурора республики Руслан Тыркба.Он уточнил, что убийство произошло 30 марта в лесном массиве села Баслаху. В пятницу, 1 апреля, был задержан подозреваемый в совершении преступления. В настоящее время проводятся неотложные следственные и оперативные мероприятия.Более подробная информация о ходе расследования в интересах следствия пока не может быть разглашены, добавил Тыкрба.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, убийство, новости, ткуарчальский район