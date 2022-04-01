https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-muzhchiny-v-sele-baslakhu-1038440104.html
Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в селе Баслаху
Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в селе Баслаху
Умышленное убийство произошло в лесном массиве села Баслаху 30 марта 2022 года. 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T18:52+0300
2022-04-01T18:52+0300
2022-04-01T18:53+0300
в абхазии
происшествия
убийство
новости
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Очамчырского района возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства гражданина Абхазии Анри Чхабелия, сообщил замгенпрокурора республики Руслан Тыркба.Он уточнил, что убийство произошло 30 марта в лесном массиве села Баслаху. В пятницу, 1 апреля, был задержан подозреваемый в совершении преступления. В настоящее время проводятся неотложные следственные и оперативные мероприятия.Более подробная информация о ходе расследования в интересах следствия пока не может быть разглашены, добавил Тыкрба.
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происшествия, убийство, новости, ткуарчальский район
Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в селе Баслаху
18:52 01.04.2022 (обновлено: 18:53 01.04.2022)
Умышленное убийство произошло в лесном массиве села Баслаху 30 марта 2022 года.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Очамчырского района возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства гражданина Абхазии Анри Чхабелия, сообщил замгенпрокурора республики Руслан Тыркба.
Он уточнил, что убийство произошло 30 марта в лесном массиве села Баслаху. В пятницу, 1 апреля, был задержан подозреваемый в совершении преступления. В настоящее время проводятся неотложные следственные и оперативные мероприятия.
Более подробная информация о ходе расследования в интересах следствия пока не может быть разглашены, добавил Тыкрба.