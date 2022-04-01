https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/vtoroy-sezon-lyubitelskoy-futbolnoy-ligi-otkroetsya-na-stadione-sovmin-1038432588.html

Второй чемпионат любительской футбольной лиги откроется на стадионе "Совмин"

Второй чемпионат любительской футбольной лиги откроется на стадионе "Совмин"

Любительская футбольная лига – это совместный проект Федерации футбола Абхазии со спортивным объединением Apsnу Sports Group. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T13:24+0300

2022-04-01T13:24+0300

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй чемпионат любительской футбольной лиги откроется на стадионе "Совмин" 2 апреля, в 16:00 матчем между командами "Легион" и "Леон", рассказал на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik директор ЛФЛ Кягуа Кварацхелия."Идею организации любительской футбольной лиги подал Гиви Тодуа (генеральный директор спортивного объединения Apsnу Sports Group – прим.), в прошлом году у нас было 26 команд. Чемпионат прошел в один круг с большим успехом, все участники были довольны качеством проведения турнира. Все игры мы снимали на камеру и выкладывали в YouTube, у участников чемпионата была возможность смотреть свои игры, анализировать их", – отметил он.В этом году чемпионат ЛФЛ было решено разделить на две лиги – премьер-лигу, в которой 12 команд, и первую лигу, в ней 10 команд.На прямой видеосвязи из Лондона к пресс-конференции присоединился генеральный директор спортивного объединения Apsnу Sports Group Гиви Тодуа."Любительская футбольная лига – это совместный проект Федерации футбола Абхазии с компанией Apsnу Sports Group в рамках стратегического развития футбола в республике 2020-2025 годов. ЛФЛ – это как раз тот сегмент, в рамках которого мы пытаемся развивать массовость спорта, в частности футбола в республике", – сказал он.Оценивая успешность первого сезона любительской футбольной лиги, Тодуа отметил, что в пользу создания лиги говорит большое количество команд, которые приняли в ней участие – 26."В этом году у нас пока 22 команды, у нас будет два формата 4+1 с апреля по ноябрь и формат 7+1 с ноября по декабрь. Так что в целом общая численность команд будет выше чем в прошлом году, количество участников за два сезона – 672 футболиста. Поэтому, что касается массовости, я думаю эта статистика говорит сама за себя, и мы очень надеемся, что мы будем расширяться, и еще больше любителей футбола будут участвовать в нашей любительской футбольной лиге", – отметил Гиви Тодуа.Он также рассказал, что планируется создать сборную Абхазию по любительскому футболу, которая могла бы выступать в международных соревнованиях. Участниками команд, выступающими в ЛФЛ могут быть футболисты не моложе 16 лет, профессиональным спортсменам, участвующим в чемпионатах Абхазии, запрещено играть в турнире любительской лиги.Согласно системе, матчи ЛФЛ проводятся в два круга, все команды играют друг с другом по два раза, в итоге все участники турнира проведут по 22 матча.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210606/Pervyy-chempionat-Lyubitelskoy-futbolnoy-ligi-Apsny-nachalsya-v-Sukhume-1032567734.html

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