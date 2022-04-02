https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-voskresene-3-aprelya-1038454645.html

Часть Сухума останется без воды в воскресенье 3 апреля

Часть Сухума останется без воды в воскресенье 3 апреля

Отключение связано с прорывом водопроводной трубы на углу улиц Званба-Лакоба в Сухуме. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 18:00 в воскресенье 3 апреля, сообщает "Водоканал". "Водоканал" вынужден отключить подачу воды из-за прорыва водопроводной трубы на углу улиц Званба-Лакоба.

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водоснабжение, сухум, абхазия, общество