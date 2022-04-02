Часть Сухума останется без воды в воскресенье 3 апреля
© Sputnik / Томас Тхайцук Водопроводный кран
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отключение связано с прорывом водопроводной трубы на углу улиц Званба-Лакоба в Сухуме.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 18:00 в воскресенье 3 апреля, сообщает "Водоканал".
Без подачи питьевой воды останутся: улица Эшба, Старый поселок, Колос, вокзал, улица Адыгейская, центральная часть города, ВИЭМ, Турбаза, улица Апсильская, улица Братьев Зантария, улица Чанба, Синоп.
"Водоканал" вынужден отключить подачу воды из-за прорыва водопроводной трубы на углу улиц Званба-Лакоба.