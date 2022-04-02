Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-voskresene-3-aprelya-1038454645.html
Часть Сухума останется без воды в воскресенье 3 апреля
Часть Сухума останется без воды в воскресенье 3 апреля
Отключение связано с прорывом водопроводной трубы на углу улиц Званба-Лакоба в Сухуме. 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T20:11+0300
2022-04-02T20:11+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
абхазия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0a/1033010902_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e53dbaf12034187c1f85d38b73c1fa41.jpg
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 18:00 в воскресенье 3 апреля, сообщает "Водоканал". "Водоканал" вынужден отключить подачу воды из-за прорыва водопроводной трубы на углу улиц Званба-Лакоба.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0a/1033010902_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_549432bce7125c279da6b6e30ced68a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
водоснабжение, сухум, абхазия, общество

Часть Сухума останется без воды в воскресенье 3 апреля

20:11 02.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Водопроводный кран
Водопроводный кран - Sputnik Абхазия, 1920, 02.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Отключение связано с прорывом водопроводной трубы на углу улиц Званба-Лакоба в Сухуме.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 18:00 в воскресенье 3 апреля, сообщает "Водоканал".
Без подачи питьевой воды останутся: улица Эшба, Старый поселок, Колос, вокзал, улица Адыгейская, центральная часть города, ВИЭМ, Турбаза, улица Апсильская, улица Братьев Зантария, улица Чанба, Синоп.
"Водоканал" вынужден отключить подачу воды из-за прорыва водопроводной трубы на углу улиц Званба-Лакоба.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0