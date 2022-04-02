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Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией
Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева прокомментировала ход переговоров между Россией и Украиной. 02.04.2022, Sputnik Абхазия
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Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией
Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией
Встреча делегаций России и Украины состоялась в Стамбуле. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал переговоры с украинской стороной конструктивными.В беседе на радио Sputnik Макеева отметила, что, когда Россию втягивают в переговоры, она обычно прекращает военные действия.Она подчеркнула, что Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По сообщению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, донбасс, аудио

Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией

13:42 02.04.2022
Радио
Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией
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Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева прокомментировала ход переговоров между Россией и Украиной.
Встреча делегаций России и Украины состоялась в Стамбуле. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал переговоры с украинской стороной конструктивными.
В беседе на радио Sputnik Макеева отметила, что, когда Россию втягивают в переговоры, она обычно прекращает военные действия.

"Сейчас, несмотря на переговоры с Украиной, Россия продолжает спецоперацию. На этот раз система, которая работала раньше, дала сбой — Россия ведет переговоры, но при этом военная операция проходит успешно. Практически полностью зачищен Мариуполь, все идет в штатном режиме. Украина все еще ждет поддержки от Запада, но Запад совершенно не планирует воевать с Россией".

Наталья Макеева - Sputnik Абхазия
Наталья Макеева
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз
Она подчеркнула, что
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По сообщению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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