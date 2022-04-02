https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/makeeva-ukraina-vse-esche-zhdet-podderzhki-zapada-no-on-ne-planiruet-voevat-s-rossiey-1038447021.html

Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией

Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева прокомментировала ход переговоров между Россией и Украиной. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T13:42+0300

2022-04-02T13:42+0300

2022-04-02T13:42+0300

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Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией

Встреча делегаций России и Украины состоялась в Стамбуле. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал переговоры с украинской стороной конструктивными.В беседе на радио Sputnik Макеева отметила, что, когда Россию втягивают в переговоры, она обычно прекращает военные действия.Она подчеркнула, что Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По сообщению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, донбасс, аудио