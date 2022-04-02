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Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией
Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева прокомментировала ход переговоров между Россией и Украиной. 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T13:42+0300
2022-04-02T13:42+0300
2022-04-02T13:42+0300
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Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией
Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией
Встреча делегаций России и Украины состоялась в Стамбуле. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал переговоры с украинской стороной конструктивными.В беседе на радио Sputnik Макеева отметила, что, когда Россию втягивают в переговоры, она обычно прекращает военные действия.Она подчеркнула, что Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По сообщению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, донбасс, аудио
Макеева: Украина все еще ждет поддержки, Запада, но он не планирует воевать с Россией
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева прокомментировала ход переговоров между Россией и Украиной.
Встреча делегаций России и Украины состоялась в Стамбуле. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал переговоры с украинской стороной конструктивными.
В беседе на радио Sputnik
Макеева отметила, что, когда Россию втягивают в переговоры, она обычно прекращает военные действия.
"Сейчас, несмотря на переговоры с Украиной, Россия продолжает спецоперацию. На этот раз система, которая работала раньше, дала сбой — Россия ведет переговоры, но при этом военная операция проходит успешно. Практически полностью зачищен Мариуполь, все идет в штатном режиме. Украина все еще ждет поддержки от Запада, но Запад совершенно не планирует воевать с Россией".
Наталья Макеева
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По сообщению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.