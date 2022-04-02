https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/matua-rasskazala-stoit-li-rasslablyatsya-i-otkazyvatsya-ot-vaktsinatsii-ot-covid-19-1038384963.html
Матуа рассказала, стоит ли расслабляться и отказываться от вакцинации от Covid-19
Матуа рассказала, стоит ли расслабляться и отказываться от вакцинации от Covid-19
Пандемия еще не закончилась, и говорить об устойчивом коллективном иммунитете от коронавирусной инфекции пока рано, отметила в эфире радио Sputnik Абхазия... 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T12:25+0300
2022-04-02T12:25+0300
2022-04-02T14:03+0300
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Матуа рассказала, стоит ли расслабляться и отказываться от вакцинации от Covid-19
Матуа рассказала, стоит ли расслабляться и отказываться от вакцинации от Covid-19
По словам Матуа, пока еще не полностью, но все-таки частичный или коллективный иммунитет создан в большей степени естественным иммунитетом. "Более 50 тысяч пациентов официально переболели коронавирусом и 19 тысяч провакцинировались. Мы можем говорить, что приближаемся к коллективному иммунитету, но не благодаря тотальной вакцинации, за счет того, что люди переболели, в основном омикроном", – отметила она.При этом Матуа подчеркнула, несмотря на то, что заболеваемость идет на спад и в стране складывается достаточно благополучная эпидемиологическая обстановка, необходимо соблюдать бдительность и осторожность.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
Матуа рассказала, стоит ли расслабляться и отказываться от вакцинации от Covid-19
12:25 02.04.2022 (обновлено: 14:03 02.04.2022)
Пандемия еще не закончилась, и говорить об устойчивом коллективном иммунитете от коронавирусной инфекции пока рано, отметила в эфире радио Sputnik Абхазия заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа.
По словам Матуа, пока еще не полностью, но все-таки частичный или коллективный иммунитет создан в большей степени естественным иммунитетом.
"Более 50 тысяч пациентов официально переболели коронавирусом и 19 тысяч провакцинировались. Мы можем говорить, что приближаемся к коллективному иммунитету, но не благодаря тотальной вакцинации, за счет того, что люди переболели, в основном омикроном", – отметила она.
При этом Матуа подчеркнула, несмотря на то, что заболеваемость идет на спад и в стране складывается достаточно благополучная эпидемиологическая обстановка, необходимо соблюдать бдительность и осторожность.
Подробности слушайте в аудиофайле
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