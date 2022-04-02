https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/matua-rasskazala-stoit-li-rasslablyatsya-i-otkazyvatsya-ot-vaktsinatsii-ot-covid-19-1038384963.html

Матуа рассказала, стоит ли расслабляться и отказываться от вакцинации от Covid-19

Матуа рассказала, стоит ли расслабляться и отказываться от вакцинации от Covid-19

Пандемия еще не закончилась, и говорить об устойчивом коллективном иммунитете от коронавирусной инфекции пока рано, отметила в эфире радио Sputnik Абхазия... 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T12:25+0300

2022-04-02T12:25+0300

2022-04-02T14:03+0300

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Матуа рассказала, стоит ли расслабляться и отказываться от вакцинации от Covid-19 Матуа рассказала, стоит ли расслабляться и отказываться от вакцинации от Covid-19

По словам Матуа, пока еще не полностью, но все-таки частичный или коллективный иммунитет создан в большей степени естественным иммунитетом. "Более 50 тысяч пациентов официально переболели коронавирусом и 19 тысяч провакцинировались. Мы можем говорить, что приближаемся к коллективному иммунитету, но не благодаря тотальной вакцинации, за счет того, что люди переболели, в основном омикроном", – отметила она.При этом Матуа подчеркнула, несмотря на то, что заболеваемость идет на спад и в стране складывается достаточно благополучная эпидемиологическая обстановка, необходимо соблюдать бдительность и осторожность.Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио