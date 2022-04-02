https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/nablyudateli-iz-abkhazii-priedut-v-yuzhnuyu-osetiyu-na-vybory-prezidenta-1038453589.html

Наблюдатели из Абхазии приедут в Южную Осетию на выборы президента

Наблюдатели из Абхазии приедут в Южную Осетию на выборы президента

В Южной Осетии 10 апреля пройдут выборы президента республики. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T20:00+0300

2022-04-02T20:00+0300

2022-04-02T19:45+0300

южная осетия

президент

абхазия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102466/31/1024663161_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c9c0337f8be0d9cf14937de37fd03d0f.jpg

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Наблюдатели из Абхазии приедут в Южную Осетию на выборы президента, сообщает МИД РЮО.Как пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на ЦИК, ожидается приезд около 40 наблюдателей. 10 апреля в Южной Осетии будут выбирать президента. ЦИК республики зарегистрировал пять кандидатов: действующий глава государства Анатолий Бибилов, Алан Гаглоев, Гарри Мулдаров, Александр Плиев, Дмитрий Тасоев.

южная осетия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

южная осетия, президент, абхазия, политика