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Наблюдатели из Абхазии приедут в Южную Осетию на выборы президента
Наблюдатели из Абхазии приедут в Южную Осетию на выборы президента
В Южной Осетии 10 апреля пройдут выборы президента республики. 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T20:00+0300
2022-04-02T20:00+0300
2022-04-02T19:45+0300
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абхазия
политика
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Наблюдатели из Абхазии приедут в Южную Осетию на выборы президента, сообщает МИД РЮО.Как пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на ЦИК, ожидается приезд около 40 наблюдателей. 10 апреля в Южной Осетии будут выбирать президента. ЦИК республики зарегистрировал пять кандидатов: действующий глава государства Анатолий Бибилов, Алан Гаглоев, Гарри Мулдаров, Александр Плиев, Дмитрий Тасоев.
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южная осетия, президент, абхазия, политика
Наблюдатели из Абхазии приедут в Южную Осетию на выборы президента
В Южной Осетии 10 апреля пройдут выборы президента республики.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik
. Наблюдатели из Абхазии приедут в Южную Осетию на выборы президента, сообщает
МИД РЮО.
В республику для мониторинга выборов президента также приедут иностранные наблюдатели из России, республик Донбасса, Австрии, Венесуэлы, Германии, Нагорного Карабаха, Никарагуа, Турции, Финляндии и других стран.
Как пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на ЦИК, ожидается приезд около 40 наблюдателей.
10 апреля в Южной Осетии будут выбирать президента. ЦИК республики зарегистрировал пять кандидатов: действующий глава государства Анатолий Бибилов, Алан Гаглоев, Гарри Мулдаров, Александр Плиев, Дмитрий Тасоев.