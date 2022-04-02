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Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам
Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам
Жить в "долговой яме" становится все тяжелее, но героиня подкаста не знает, как из нее выбраться. 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T11:01+0300
2022-04-02T11:01+0300
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Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам
Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам
Героиня эпизода Нана родилась с ДЦП. Когда она была маленькой, ее маме пришлось взять большой кредит, чтобы поправить здоровье дочери. Девочка выросла и переняла мамины "решения финансовых проблем": каждый раз, когда требуются деньги, она берет новый кредит. Как расплатиться с кредитами и жить по средствам Нане объясняют эксперты: финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.02:20 История Наны05:30 Семейные "финансовые программы"13:14 "Меценаты охотнее помогают деньгами, если становятся причастны к исполнению мечты другого человека"14:20 Почему люди попадают в "долговую яму"?17:10 Как из нее выбраться?20:40 "Сделайте свою жизнь интересной для других людей!"22:11 Советы экспертов о том, как погасить кредитСлушайте подкасты РИА Новости.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, stand by кредит, аудио
Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам
Жить в "долговой яме" становится все тяжелее, но героиня подкаста не знает, как из нее выбраться.
Героиня эпизода Нана родилась с ДЦП. Когда она была маленькой, ее маме пришлось взять большой кредит, чтобы поправить здоровье дочери. Девочка выросла и переняла мамины "решения финансовых проблем": каждый раз, когда требуются деньги, она берет новый кредит.
Как расплатиться с кредитами и жить по средствам Нане объясняют эксперты: финансовый советник, предприниматель Елена Парий
, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян
.
05:30 Семейные "финансовые программы"
13:14 "Меценаты охотнее помогают деньгами, если становятся причастны к исполнению мечты другого человека"
14:20 Почему люди попадают в "долговую яму"?
17:10 Как из нее выбраться?
20:40 "Сделайте свою жизнь интересной для других людей!"
22:11 Советы экспертов о том, как погасить кредит