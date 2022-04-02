https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/ne-mogu-vylezti-iz-dolgovoy-yamy-kak-zakryt-kredit-i-zhit-po-sredstvam-1038431423.html

Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам

Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам

Жить в "долговой яме" становится все тяжелее, но героиня подкаста не знает, как из нее выбраться. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

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Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам

Героиня эпизода Нана родилась с ДЦП. Когда она была маленькой, ее маме пришлось взять большой кредит, чтобы поправить здоровье дочери. Девочка выросла и переняла мамины "решения финансовых проблем": каждый раз, когда требуются деньги, она берет новый кредит. Как расплатиться с кредитами и жить по средствам Нане объясняют эксперты: финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.02:20 История Наны05:30 Семейные "финансовые программы"13:14 "Меценаты охотнее помогают деньгами, если становятся причастны к исполнению мечты другого человека"14:20 Почему люди попадают в "долговую яму"?17:10 Как из нее выбраться?20:40 "Сделайте свою жизнь интересной для других людей!"22:11 Советы экспертов о том, как погасить кредитСлушайте подкасты РИА Новости.

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