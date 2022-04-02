https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/protesty-v-londone-iz-za-rosta-tsen-na-gaz-i-elektrichestvo-lyudi-trebuyut-otstavki-premera-1038454259.html

Протесты в Лондоне: из-за роста цен на газ и электричество люди требуют отставки премьера

Протесты в Лондоне: из-за роста цен на газ и электричество люди требуют отставки премьера

Недовольные резким скачком цен на газ и электричество британцы требуют отставки главы своего правительства Бориса Джонсона. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T19:50+0300

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Активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест в центре Лондона.Помимо Лондона, National Assembly анонсировала акции еще в двух десятках крупнейших городов страны, в том числе в Ливерпуле и Манчестере.С 1 апреля в Великобритании резко повысили ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента. Решение приняли еще в феврале, но в силу оно вступило только теперь, так как регулятор обновляет ценовой порог дважды в год: на апрель — сентябрь и на октябрь — март. Поставщики не могут превышать этот показатель.Таким образом, расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов в год и составят около двух тысяч. Из-за этого годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня — 6,2 процента.Как выглядят улицы Лондона — смотрите в видео.

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