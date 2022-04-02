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Симонян о перспективах участия Абхазии в Чемпионате России по футболу: нереально
Симонян о перспективах участия Абхазии в Чемпионате России по футболу: нереально
О развитии футбола в Абхазии, сотрудничестве с Россией в области спорта, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился Заслуженный мастер спорта, Заслуженный... 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T17:34+0300
2022-04-02T17:34+0300
2022-04-02T17:34+0300
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Симонян о перспективах абхазского футбола
Симонян о перспективах абхазского футбола
29 марта в Москве в Министерстве спорта прошла встреча президента Федерации футбола Абхазии Тараща Хагба с замминистра спорта России Одесом Байсултановым. В состав делегации вошли известные абхазские футболисты Никита Симонян, Ахрик Цвейба и Дмитрий Кортава. По мнению Никиты Симонян для Абхазии нереально быть включенной во внутренний чемпионат другой стороны. "Абхазия не может быть включена в ФИФА, потому что она не признана другими странами. Будут наложены санкции на организации, которые Абхазию примут. Здесь надо исходить из реальности. А реальность такова, что есть непризнанные республики Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Другого варианта пока не предвидится". - отметил Симонян. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Симонян о перспективах участия Абхазии в Чемпионате России по футболу: нереально
О развитии футбола в Абхазии, сотрудничестве с Россией в области спорта, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР и России, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.
29 марта в Москве в Министерстве спорта прошла встреча президента Федерации футбола Абхазии Тараща Хагба с замминистра спорта России Одесом Байсултановым. В состав делегации вошли известные абхазские футболисты Никита Симонян, Ахрик Цвейба и Дмитрий Кортава.
По мнению Никиты Симонян для Абхазии нереально быть включенной во внутренний чемпионат другой стороны.
"Абхазия не может быть включена в ФИФА, потому что она не признана другими странами. Будут наложены санкции на организации, которые Абхазию примут. Здесь надо исходить из реальности. А реальность такова, что есть непризнанные республики Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Другого варианта пока не предвидится". - отметил Симонян.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.