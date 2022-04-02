https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/tretiy-stolp-islama-musulmane-vstupili-v-svyaschennyy-mesyats-ramadan-1038444697.html

Третий столп ислама: мусульмане вступили в священный месяц Рамадан

Третий столп ислама: мусульмане вступили в священный месяц Рамадан

Рамадан в 2022 году в большинстве мусульманских стран начался 1 апреля с закатом солнца, священный месяц завершится 1 мая. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T10:10+0300

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SputnikМусульмане во всем мире встречают Рамадан – священный месяц очищения души и тела. Мусульмане Абхазии, как и во всем мире, в течение месяца соблюдают пост. Первый день поста в месяц Рамадан пришелся на 2 апреля.Мусульмане веруют, что первые стихи Корана (священная книга мусульман) были открыты пророку Мухаммеду в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной в окрестностях Мекки пещере Хира.Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.В одних мусульманских странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, а в других – непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных мусульманских богословов. Ислам допускает обе возможности, в связи с чем дата начала религиозного праздника в разных странах может отличаться.По данным астрономических вычислений, в 2022 году Рамадан наступит 1 апреля с заходом солнца. Первый день мусульманского поста в месяц Рамадан придется на 2 апреля, последний день поста – 1 мая.Пост (араб. саум, перс. руза, тюркск. ураза) в лунном месяце Рамадан является одним из пяти cтолпов ислама – столь важным, что мусульмане верят: за тех, кто не успел восполнить до своей кончины пропущенные дни поста, должны компенсировать их потомки. Он предписан, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении наказов Аллаха.Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих), обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях, а также люди, не отвечающие за свои поступки (невменяемые), и те, кому он может нанести вред (престарелые, беременные и кормящие женщины). Однако временно освобожденные от поста обязаны возместить его впоследствии, а нарушившие пост – покаяться.Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака(добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню).По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.Последние десять дней Рамадана являются самыми священными, поэтому мусульмане проявляют еще большее усердие в актах поклонения. В эти дни многие мужчины совершают итикаф (духовное уединение), проводя это время в мечети.Завершение месяца Рамадан и поста ознаменовывается одним из двух главных мусульманских праздников – Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – праздник разговения; по-тюркски – Ураза-байрам), начинающегося с заходом солнца в последний день Рамадана и продолжающегося с 1 по 3 число следующего месяца шавваль (в 2022 году 2-4 мая). Он сопровождается ритуальным омовением, облачением в новую одежду. Ид аль-Фитр начинается с чтения молитвы-намаза под руководством имама. После завершения молитвы имам просит Аллаха принять пост, простить грехи и дать благоденствие. Далее приступают к праздничной трапезе и раздаче милостыни бедным, а также посещают могилы предков.Во время Рамадана в мусульманских странах заметно снижается деловая активность, уменьшается рабочий день, усиливаются религиозные настроения; повседневная жизнь смещается на вечернее и ночное время суток.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210413/1032212441.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200424/Dzyba-o-svyaschennom-mesyatse-Ramadan-bolshe-molitv-dlya-obogascheniya-dukha-1029970759.html

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