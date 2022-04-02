https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/ushel-iz-zhizni-zhurnalist-sezai-papba-avtor-pervoy-gazety-ob-abkhazii-v-turtsii-1038445370.html

Ушел из жизни журналист Сезаи Папба, автор первой газеты об Абхазии в Турции

Ушел из жизни журналист Сезаи Папба, автор первой газеты об Абхазии в Турции

Потомок махаджиров, автор первой газеты об Абхазии в Турции, он был помощником и переводчиком Владислава Ардзинба в Турции. Во время Отечественной войны народа... 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T11:45+0300

2022-04-02T11:45+0300

2022-04-02T11:45+0300

в абхазии

журналисты

абхазия

турция

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Ушел из жизни журналист Сезаи Папба, сообщил Союз журналистов Абхазии.Сезаи Папба родился в 1959 году в турецкой провинции Сакарья. Окончил Стамбульский университет по специальности журналистика. Работал в различных турецких газетах и информационных агентствах. С 1990 году был редактором экономического отдела известной газеты “Хюрриет”.Сезаи Папба был в числе первых, вернувшихся на историческую родину, в Абхазию. Здесь он стал помощников Владислава Ардзинба по вопросам экономики.В 1992 году Папба издал первую газету об абхазах на турецком языке. Называлась она “Абхазия”.В 1992 году, после начала Отечественной войны народа Абхазии, Сезаи Папба вместе с другими соотечественниками из Турции создал Комитет по поддержке Абхазии. А после освобождения Гагры от грузинских захватчиков Папба вернулся в Гудауту, где работал на информационном фронте.После окончания войны Сезаи взаимодействовал в Министерством иностранных дел Абхазии, работал над признанием республики. Он вернулся в Турцию, где создал организацию “Друзья Абхазии”. Проводил встречи и конференции, посвященные Абхазии, выступал редактором многих книг об исторической родине.

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