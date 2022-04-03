https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/dopolnitelnoe-vremya-tsvinariya-rasskazal-v-chem-sekret-uspekha-fk-nart--1038411290.html

Дополнительное время: Цвинария рассказал, в чем секрет успеха ФК "Нарт"

Дополнительное время: Цвинария рассказал, в чем секрет успеха ФК "Нарт"

Самому титуловому футбольному клубу Абхазии "Нарт" в 2022 году исполняется 25 лет. Основатель и президент клуба Геннадий Цвинария в эфире радио Sputnik... 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T15:30+0300

2022-04-03T15:30+0300

2022-04-03T16:31+0300

радио

подкасты

дополнительное время

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1f/1038411263_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_1760bcefaa64ef36cf5e654496847ccb.jpg

Дополнительное время: Цвинария рассказал, в чем секрет успеха ФК "Нарт" Дополнительное время: Цвинария рассказал, в чем секрет успеха ФК "Нарт"

Футбольной клуб "Нарт" 14 раз становился чемпионом Абхазии. У него 11 Суперкубков и 11 кубков.За 25 лет проделана огромная работа по воспитанию подрастающего поколения, за это время около 180 юных футболистов прошли школу футбольного клуба "Нарт", сказал Цвинария в беседе на радио."Мы себя считаем профессиональным клубом и всегда старались научить детей играть в футбол. Все зависит от того, как научишь ребенка обращаться с мячом. В каждом возрасте у нас по два-три человека уезжали в Россию, то есть цеплялись за более "большой" футбол", – подчеркнул Цвинария.Президент ФК рассказал, кто оказывал поддержку "Нарту" и буквально спасал клуб."Мы любим атакующий футбол, красивый футбол, иной раз с риском поражения. Мы будем радовать болельщиков и дальше. Но в абхазском футболе конкуренции мало, и я всегда был за то, чтобы появлялись команды лучше нас, и тогда мы тоже будем подтягиваться, футбол будет расти", – отметил Цвинария.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, дополнительное время, футбол, аудио