https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/dzhonua-ob-abkhazskom-investitsionnom-forume-glotok-vozdukha-v-tyazheloe-vremya-dlya-biznesa-1038451837.html
Джонуа об "Абхазском инвестиционном форуме": глоток воздуха в тяжелое время для бизнеса
Джонуа об "Абхазском инвестиционном форуме": глоток воздуха в тяжелое время для бизнеса
Об атмосфере, которая царила на площадке "Абхазского инвестиционного форума" и его эффективности в эфире радио Sputnik рассказал, участник форума, директор... 03.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-03T13:55+0300
2022-04-03T13:55+0300
2022-04-03T13:55+0300
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Джонуа об "Абхазском инвестиционном форуме": глоток воздуха в тяжелое время для бизнеса
Джонуа об "Абхазском инвестиционном форуме": глоток воздуха в тяжелое время для бизнеса
В субботу, 2 апреля, в Сочи прошел "Абхазский инвестиционный форум". В мероприятии приняли участие представители абхазского и российского бизнес-сообществ. Форум прошел при поддержке Министерства иностранных дел Республики Абхазия, при участии ТПП Республики Абхазия, а также Союза "Торгово-промышленная палата города Сочи".Атмосфера на форуме была приятной и деловой, все прошло на высшем уровне, сказал Джонуа в интервью радио."Абхазия и в целом весь мир переживают нестабильные времена, организация такого рода мероприятия в столь нестабильное время, когда кругом различные санкции, поднимаются цены на товары и услуги – является очень важным шагом. На таких площадках у абхазских бизнесменов и у Абхазии в целом появляется возможность заявить о своем инвестиционном потенциале", - сказал Джонуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Джонуа об "Абхазском инвестиционном форуме": глоток воздуха в тяжелое время для бизнеса
Об атмосфере, которая царила на площадке "Абхазского инвестиционного форума" и его эффективности в эфире радио Sputnik рассказал, участник форума, директор компании "Гаруда Экспресс" Гудиса Джонуа.
В субботу, 2 апреля, в Сочи прошел "Абхазский инвестиционный форум". В мероприятии приняли участие представители абхазского и российского бизнес-сообществ. Форум прошел при поддержке Министерства иностранных дел Республики Абхазия, при участии ТПП Республики Абхазия, а также Союза "Торгово-промышленная палата города Сочи".
Атмосфера на форуме была приятной и деловой, все прошло на высшем уровне, сказал Джонуа в интервью радио.
"Абхазия и в целом весь мир переживают нестабильные времена, организация такого рода мероприятия в столь нестабильное время, когда кругом различные санкции, поднимаются цены на товары и услуги – является очень важным шагом. На таких площадках у абхазских бизнесменов и у Абхазии в целом появляется возможность заявить о своем инвестиционном потенциале", - сказал Джонуа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.