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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/medinskiy-zayavil-chto-rabota-nad-tekstom-dogovora-s-ukrainoy-vozobnovitsya-4-aprelya-1038462667.html
Мединский заявил, что работа над текстом договора с Украиной возобновится 4 апреля
Мединский заявил, что работа над текстом договора с Украиной возобновится 4 апреля
Переговоры России и Украины проходят в режиме видеоконференций. 03.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-03T14:02+0300
2022-04-03T14:02+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир мединский
россия
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что работа по тексту договора с украинской стороной на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в понедельник."Подтвержу, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1-2.04 и возобновится в понедельник", - написал Мединский в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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владимир мединский, россия, украина, политика

Мединский заявил, что работа над текстом договора с Украиной возобновится 4 апреля

14:02 03.04.2022
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2022
© Foto / POOL
/
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Переговоры России и Украины проходят в режиме видеоконференций.
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что работа по тексту договора с украинской стороной на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в понедельник.
"Подтвержу, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1-2.04 и возобновится в понедельник", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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