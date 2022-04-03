https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/medinskiy-zayavil-chto-rabota-nad-tekstom-dogovora-s-ukrainoy-vozobnovitsya-4-aprelya-1038462667.html

Мединский заявил, что работа над текстом договора с Украиной возобновится 4 апреля

Мединский заявил, что работа над текстом договора с Украиной возобновится 4 апреля

Переговоры России и Украины проходят в режиме видеоконференций. 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T14:02+0300

2022-04-03T14:02+0300

2022-04-03T14:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир мединский

россия

украина

политика

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что работа по тексту договора с украинской стороной на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в понедельник."Подтвержу, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1-2.04 и возобновится в понедельник", - написал Мединский в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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владимир мединский, россия, украина, политика