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Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция
Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция
О самых значимых событиях в истории врачевания рассказывает заведующая Музея истории медицины Московского государственного медико-стоматологического... 03.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-03T10:50+0300
2022-04-03T10:50+0300
2022-04-03T11:21+0300
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Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция
Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция
Какие открытия в медицине перевернули мировую историю и продлили человеку жизнь? Как Фрейд случайно изобрел местную анестезию? Зачем Боткин тайно оперировал бедных? Чем раньше чистили зубы? Почему в страхе перед зубными врачами виновата Октябрьская революция и существует ли на самом деле "всемирный заговор стоматологов"?Слушайте подкасты РИА Новости.
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Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция
10:50 03.04.2022 (обновлено: 11:21 03.04.2022)
О самых значимых событиях в истории врачевания рассказывает заведующая Музея истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета Елена Ильинична Вагина.
Какие открытия в медицине перевернули мировую историю и продлили человеку жизнь? Как Фрейд случайно изобрел местную анестезию? Зачем Боткин тайно оперировал бедных? Чем раньше чистили зубы? Почему в страхе перед зубными врачами виновата Октябрьская революция и существует ли на самом деле "всемирный заговор стоматологов"?
Слушайте подкасты РИА Новости.