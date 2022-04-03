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Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция

Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция

О самых значимых событиях в истории врачевания рассказывает заведующая Музея истории медицины Московского государственного медико-стоматологического... 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T10:50+0300

2022-04-03T10:50+0300

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Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция

Какие открытия в медицине перевернули мировую историю и продлили человеку жизнь? Как Фрейд случайно изобрел местную анестезию? Зачем Боткин тайно оперировал бедных? Чем раньше чистили зубы? Почему в страхе перед зубными врачами виновата Октябрьская революция и существует ли на самом деле "всемирный заговор стоматологов"?Слушайте подкасты РИА Новости.

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