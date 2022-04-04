https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/abkhaziya-budet-razvivat-s-chechney-sotrudnichestvo-v-oblasti-meditsiny-1038485734.html

Абхазия будет развивать с Чечней сотрудничество в области медицины

Абхазия будет развивать с Чечней сотрудничество в области медицины

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба посетил Чеченскую Республику. 04.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Абхазия будет развивать с Чеченской Республикой сотрудничество в области медицины, сообщает Минздрав в Telegram-канале.В понедельник министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба по приглашению заместителя председателя Правительства Чечени Эльхана Сулейманова прибыл в Грозный.Сулейманов организовал встречу министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева с делегацией абхазского Минздрава в стенах Чеченской государственной телерадиокомпании.На встрече Эдуард Бутба в очередной раз выразил слова благодарности за машины скорой помощи, переданные Минздраву Абхазии в дар от Чеченской Республики в прошлом году.Ранее глава Минздрава Абхазии с рабочей поездкой побывал в столице Южной Осетии Цхинвале, где в качестве почетного гостя открыл международную научно-практическую конференцию по хирургии кисти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210915/Minzdrav-peredal-dve-mashiny-Skoroy-pomoschi-Ochamchyre-i-Novomu-Afonu-1033211076.html

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