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Абхазия будет развивать с Чечней сотрудничество в области медицины
Абхазия будет развивать с Чечней сотрудничество в области медицины
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба посетил Чеченскую Республику. 04.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Абхазия будет развивать с Чеченской Республикой сотрудничество в области медицины, сообщает Минздрав в Telegram-канале.В понедельник министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба по приглашению заместителя председателя Правительства Чечени Эльхана Сулейманова прибыл в Грозный.Сулейманов организовал встречу министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева с делегацией абхазского Минздрава в стенах Чеченской государственной телерадиокомпании.На встрече Эдуард Бутба в очередной раз выразил слова благодарности за машины скорой помощи, переданные Минздраву Абхазии в дар от Чеченской Республики в прошлом году.Ранее глава Минздрава Абхазии с рабочей поездкой побывал в столице Южной Осетии Цхинвале, где в качестве почетного гостя открыл международную научно-практическую конференцию по хирургии кисти.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210915/Minzdrav-peredal-dve-mashiny-Skoroy-pomoschi-Ochamchyre-i-Novomu-Afonu-1033211076.html
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Абхазия будет развивать с Чечней сотрудничество в области медицины
20:37 04.04.2022 (обновлено: 20:38 04.04.2022)
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба посетил Чеченскую Республику.
СУХУМ, 4 апр - Sputnik.
Абхазия будет развивать с Чеченской Республикой сотрудничество в области медицины, сообщает Минздрав в Telegram-канале
.
В понедельник министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба по приглашению заместителя председателя Правительства Чечени Эльхана Сулейманова прибыл в Грозный.
Сулейманов организовал встречу министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева с делегацией абхазского Минздрава в стенах Чеченской государственной телерадиокомпании.
На встрече Эдуард Бутба в очередной раз выразил слова благодарности за машины скорой помощи, переданные Минздраву Абхазии в дар от Чеченской Республики в прошлом году.
"Спасибо главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и Аймани Несиевне Кадыровой за поддержку. Машины скорой помощи были распределены по больницам и помогают спасать жизни наших граждан," - сказал Бутба.
Ранее глава Минздрава Абхазии с рабочей поездкой побывал в столице Южной Осетии Цхинвале, где в качестве почетного гостя открыл
международную научно-практическую конференцию по хирургии кисти.