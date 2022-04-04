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Армия России уничтожила почти две тысячи танков и бронемашин ВСУ
Армия России уничтожила почти две тысячи танков и бронемашин ВСУ
Армия России продолжает нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации и денацификации. 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T21:40+0300
2022-04-04T21:40+0300
2022-04-04T21:40+0300
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. С начала проведения специальной военной операции российские Вооруженные силы уничтожили 1948 танков и других боевых бронированных машин, сообщил официальный представитель Минобороны России Генерал-майор Игорь Конашенков.В понедельник оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены еще 17 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.Кроме того, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе два беспилотника в районе Северодонецка.Всего с начала проведения военной спецоперации потери ВСУ составляют: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости
Армия России уничтожила почти две тысячи танков и бронемашин ВСУ
Армия России продолжает нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации и денацификации.
СУХУМ, 4 апр - Sputnik.
С начала проведения специальной военной операции российские Вооруженные силы уничтожили 1948 танков и других боевых бронированных машин, сообщил
официальный представитель Минобороны России Генерал-майор Игорь Конашенков.
В понедельник оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены еще 17 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.
Кроме того, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе два беспилотника в районе Северодонецка.
Всего с начала проведения военной спецоперации потери ВСУ составляют: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники.